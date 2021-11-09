وكيل وزارة الصحة بقنا : 768 ألفا بالمحافظة تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم

قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس إن 768 ألف مواطن ومواطنة تلقوا لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على مستوى مراكز المحافظة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/ أن 480 ألفا تلقوا الجرعة الأولى و288 ألفا تلقوا الجرعة الثانية من خلال 28 مركزا ثابتا لتلقي اللقاح و40 فريقا متنقلا.



وأكد "راجي" أن الدولة والحكومة تولي قطاع الصحة اهتماما كبيرا خاصة في مواجهة الوباء حيث يتوافر بالمديرية جميع اللقاحات المعتمدة عالميا من منظمة الصحة العالمية.



وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والإسراع في الحصول على اللقاح.