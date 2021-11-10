آخر لقاء له..بلعت مسمار...أحمد خليل يكشف عن أصعب مشاهد"حديث الصباح والمساء"..فيديو

قال الفنان أحمد خليل، خلال آخر لقاء تليفزيوني له، لبرنامج صاحبة السعادة، والذي تم إجراؤه على فضائية “دي ام سي”، إن أصعب مشهد أداه في مسلسل “حديث الصباح والمساء” "انه بلع مسمارا بالخطأ".

وأضاف الفنان الراحل خلال آخر لقاء له، أظ على الرغم من ذلك، تم استكمال المشهد.

وتابع الفنان أحمد خليل، انني كنت اضع مسمامير صغيرة في فمي مثلما يفعل صناع الأحذية، وهو الأمر الي تسبب في ابتلاعي للمسمار بشكل مفاجئ.

متأثرا بفيروس كورونا

توفى الفنان القدير أحمد خليل ، قبل ساعات متأثرا بفيروس كورونا، عن عمر يناهز ٨٠عاما ، وكان آخر ظهور للنجم احمد خليل، في مسلسل “حكايتي مع الزمان” الذي يعرض حالياً عبر شاشة قنواتdmc.