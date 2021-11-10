لليوم الخامس على التوالي.. ملتقى أهل مصر يكتشف مواهب شباب الحدود

استقبل قصر دمياط الجديدة ملتقى "أهل مصر" وذلك لاستكمال الورش الفنية التى تهدف إلى إكساب المتدربين مهارات إبداعية متنوعة فى عدة مجالات مختلفة من خلال ورش حرفية وفنية، والذى يقام برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتواصل الإدارة العامة للشباب والعمال بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى استكمال فعاليات الملتقى بمدربين محترفين ومتخصصين، من بينهم أساتذة من أكاديمية الفنون من التخصصات المختلفة، لإعدادهم لدخول مجال العمل، والاشتراك في المسابقات والمهرجانات.





نسيج مستحدث

ففي ورشة "الريبوسيه" والذى يعتبر أحد أشكال الفنون النادرة، أوضح المدرب جلال عبد الخالق كيفية التشكيل البارز والغائر على النحاس، موضحا أنه يتم بدفع التشكيل من الخلف باستخدام المطرقة أو المكبس، أو بالتسخين، وذلك لارتباطها بعوامل المعادن الفيزيائية، ويمكن تطبيق ذلك على الأسطح المستوية أو المجسمات، و‏يتم التصميم مباشرة على قطعة النحاس باستخدام قلم رصاص أو الرسم على الورق، ويتم لصقها على قطعة النحاس ثم يتم خدش التصميم، باستخدام شوكة مخصصة للرسم عليه لإظهار خطوط التصميم الغائرة التي تكون بواسطة الطرق على أقلام الريبوسيه والأقلام الخشبية كي تكون الضربات منتظمة، ويتم بهذه المرحلة وضع كيس من الرمل أو قطعة من القماش أسفل قطعة النحاس لتسهيل عملية التشكيل وعمل المنحنيات المطلوبة، ولإتمام عملية التصميم والتشطيب يتم أكسدتها والكشف عن الأجزاء البارزة بقطعة صنفرة أو رملة مبللة لإظهار جمال التصميم، بالإضافة لاستكمال باقي الورش أعمالها كورشة النسيج المستحدث، الديكوباج، المشغولات الجلدية.

كما استمرت ورشة الدراما المسرحية على مسرح القصر لاكتشاف المواهب الفنية والاتجاهات الإيجابية السلمية وتنميتها، وتنمية القدرة على التعبير والإلقاء، بالإضافة إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي والعلمي لديهم، وبث روح التعاون والعمل بروح الفريق لتنمية قدرتهم على الإبداع والانطلاق بالخيال.