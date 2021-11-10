عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استدعاء 10 من مساعدي ترامب في أحداث اقتحام الكونجرس

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قررت اللجنة الخاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" استدعاء عدد من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ للإدلاء بشهاداتهم في إطار التحقيق.

 

ووفقا لروسية اليوم تم توجيه مذكرات الاستدعاء لـ10 أشخاص مقربين من ترامب، بينهم مدير حملته الانتخابية بيل ستيبين، والمستشار السابق لترامب جيسون ميلر، والمستشار الأسبق للأمن القومي مايكل فلين.

 

القبض على أكبر تجار الأسلحة في تاريخ إسرائيل

الصراع يشتعل| الجيش الأمريكي ينتشر في تايوان.. والصين تهدد بضربة عسكرية لطرده

وتعتقد لجنة التحقيق أن مساعدي ترامب أطلقوا "حملة تضليل" قبل عدة أيام من أحداث اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، وأنهم كانوا يخططون لعرقلة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة.

 

وتسعى لجنة التحقيق للحصول على معلومات عن نشاط هؤلاء عشية اقتحام الكابيتول واتصالاتهم والتأكد من حقيقة علاقتهم بالاحتجاجات التي تحولت لاقتحام مقر الكونجرس في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق على نتائج الانتخابات، التي رفض ترامب وأنصاره الاعتراف بنتائجها.

دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي الرئيس الأمريكي مبنى الكونجرس مبنى الكونجرس الأمريكي اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي

موضوعات متعلقة

القبض على أكبر تجار الأسلحة في تاريخ إسرائيل

إشادة بدور مصر الإقليمي.. شكري يلتقي نائبة بالكونجرس الأمريكي لبحث سبل التعاون

نشرة أخبار العالم.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة.. تفشي فيروس جديد في الصين.. وأزمة المهاجرين تتفاقم بين بولندا وبيلاروسيا

اندلاع حريق هائل في إسرائيل.. فيديو

إسرائيل تكشف سر تقربها من دول أفريقيا

فاجعة بـ تركيا.. مصرع وإصابة 17 شخصا في انهيار مبني سكني|فيديو

في ظل أزمة الطاقة.. أمريكا تتحرك لخفض أسعار النفط

كارثة.. 40 مليون متر مكعب إجمالي العجز المائي في الأردن

ترشيحاتنا

أمريكا تدعم الأمن المائي لمصر وتدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

الصحة: تسجيل 921 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة

ماذا قال أحمد مجاهد عن شيكابالا في الغرف المغلقة؟ محمد شبانة يكشف

انستجرام يسمح قريبا للمستخدمين بالدفع لمنشئى المحتوى من خلال الاشتراكات

كلاب مفترسة تمزق طفلا حتى الموت

هل تلعن الملائكة الزوجة إذا غضب عليها زوجها بغير حق؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية مأساوية لعروس الدقهلية.. قررت إنهاء حياتها بعد 3 أيام من الزواج

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

مآساة بدور .. عجبته فاتجوزها بمأذون وشهود مزورين

تطور خطير.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ