الملك سلمان يتلقى رسالة من أمير قطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتسلم الرسالة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

ويوم أمس، بعث ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين بلديهما.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة قطر، اليوم، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين في الدوحة.

وسلم السفير الرسالة الموجهة من الأمير محمد بن سلمان إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي نهاية الاستقبال حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

​والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، في قمة الشرق الأوسط الأخضر.