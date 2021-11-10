شاهد.. لقاء الخميسي تتغزل في محمد عبد المنصف على الهواء.. ماذا قالت؟

قالت الفنانة لقاء الخميسي إنها لا تهتم بالتنمر الذي قد يواجهها على السوشيال ميديا، لكن في نفس الوقت إذا كان هذا التنمر يتعلق بزوجها حارس المرمى "محمد عبد المنصف فإنه يسبب لها ألماً قائلة: "أي حاجة ممكن تجيلي أنا من باب التنمر عادي لكن لو مست محمد عبد المنصف بتوجعني".



وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، : محمد عبد المنصف ظهري وأبويا وأخويا وزوجي وحبيبي وكل حاجة مينفعش حد ييجي جمب ابويا ولا اخويا ولا زوجي ولا ابني ".



ولفتت إلى أن زوجها لا يكترث بالرد على وقائع التنمر التي يتعرض لها على منصات السوشيال ميديا لأنه فقط يركز في هدفه قائلة : " هو مش بيفرق معاه ومركز في هدفه لكن أنا بضايق خاصة إذا كان التنمر بسببي إذا كان الأمر يتعلق بملابسي وغيره فبرجع أضايق وألوم على نفسي أنا".



وتابعت : “بتحصلي هزة وبحس إني طول الوقت بضايقه وده بيوجعني” مشيرة إلى أن السوشيال ميديا هي تفاعل مع الناس قائلة : "ده دورها التفاعل مع الجمهور مش نحط صور بس لكن في لحظات حسيت اني عاوزة أقفلها ومش عايزاها في حياتي لكن بقت واقع وفيه ناس بتحبنا عاوزانا نتكلم معاها فغصب عني بقرأ وبشوف ".



وحول انزعاجها من تعرض زوجها للتنمر في عمله في الرياضة قالت : لا أنزعج منه لاني عندي ثقة كاملة فيه ومن ساعة ما اتجوزته وهو ناجح لكن اللي فرق الدعم وأنا بحميه من الجمهور ومكنش فيه حد ورا ظهره كان عريان" .



وحول مباراة 6-1 قالت : الراجل كان بيلعب ضد فرقتين وده معروف مش محتاج أتكلم.. "و بزعل على التنمر اللي له علاقة بي لكن في شغله عادي..

كاشفة: "أنه أحيانا يصاب بالضيق من التعليقات المتنمرة بسببي قائلة: في ساعات بيتخنق ما هو راجل برضه وبنقعد ننتاقش وفيه ثقة فيا كاملة لكن في ساعات بيضايق ".



وفي تعليقها على فيديو رقصة "السالسا" التي أثارت الجدل وقتها قالت الخميسي : ده مشكلة كتيرة وأنا متعودة أرقص كده مع نفس المدرب خالد تيجانا من وقت ما جه مصر وهو بيدرب كل الناس في الوسط وده جزء من شغلي لو هعمل فيلم لكن هذا لايعني أن هناك تواصلا ".



وكشفت أن زوجها لم يتضايق من فيديو الرقص لكنه تضايق قائلة : مازعلش من الفيديو لكن زعل أني شيرته.. البداية مش بتبقى من عنده بتبقى من السوشيال ميديا ".



كاشفة أن نجلها الوحيد الذي لايتضايق من تلك التصرفات وهو في عمر 16 عاماً قائلة : " بيقلي خلاص ياماما خلاص يابابا محصلش حاجة ".



مؤكدة أنها أتخذت قراراً أن لاتتدخل في الكرة في دفاعها عن زوجها قائلة : " قررت ماردش بس كنت برد لان التعليق عندي واكتشفت أنهم بينكشوني فبطلت أرد".



