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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعيد تفرض ارتداء الكمامات في المدارس

فرنسا تعيد تفرض ارتداء
فرنسا تعيد تفرض ارتداء الكمامات في المدارس

أعلنت فرنسا إعادة فرض إلزامية ارتداء الكمامات في المدارس اعتبارا من الإثنين المقبل، بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن وزارة التربية الوطنية قررت إعادة فرض ارتداء الكمامات في جميع المدارس الابتدائية في فرنسا اعتبارا من يوم الاثنين 15 نوفمبر.

 

وفي أكتوبر الماضي، بدأت  السلطات الفرنسية تطبيق قرار عدم ارتداء الكمامات لطلاب المدارس الابتدائية في 47 إدارة، ولكن يستمر المعلمون في ارتداء الكمامات.

 

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وكانت فرنسا ألغت، في يونيو الماضي، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع، ورفع حظر التجوال الليلي.

 

وفي خطاب ألقاه الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اشتراط تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا لمن هم فوق 65 عاما اعتبارا من 15 ديسمبر لتمديد صلاحية الشهادة الصحية، وتمكين من هم فوق 50 عاما من إمكانية تلقي الجرعة الثالثة اعتبارا من أول ديسمبر القادم.

 

وأشار ماكرون إلى أن "منظمة الصحة العالمية تقول إن الموجة الخامسة بدأت في أوروبا، ورغم أن الوضع الوبائي متحكم فيه في فرنسا لكن هذا لا يجعلنا عرضة لهذه الموجة"، داعيا الفرنسيين إلى "التوجه إلى المراكز وأخذ اللقاح لأجل الجميع وللعودة للحياة الطبيعية".

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