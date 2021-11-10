استغاثة للرئيس السيسي.. أسماء مريضة عظام زجاجي وشقيقتها تعاني ضمور بالمخ.. فيديو

معاناة أسرة مع المرض والاحتياج إلى الأموال، عقب وصول الأب إلى سن المعاش، ومعه ابنتين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأولى تعاني من مرض العظام الزجاجي، بينما تعاني الأخري من ضمور وكهرباء زائدة علي المخ تسبب لها العديد من المشاكل.

ومع تكلفة العلاج الزائدة لكل من الابنتين وعدم وجود عمل بمرتب مجزي، أصبح الحاج صابر في الاحتياج إلى الأموال من أجل عائلته الصغيرة، المهددة بالطرد من داخل منزلها عقب وصول الأب إلى سن المعاش وكونهم داخل سكن خاص لاحدي المصانع.

وتحدثت أسماء صابر، من قصار القامة والمصابة بالعظام الزجاجي، عن حالة اسرتها المادية، قائلة: "انا والدي كان شغال في مصنع ١٨ الحربي وطلع علي المعاش من ٤ سنين، وعايشة في البيت انا وأختي وأولادها، ولينا أخ مريض برضو بس متجوز".

وأوضحت أسماء حالتها الصحية ومعاناتها مع العظام الزجاجي، قائلة: "أنا عندي هشاشة عظام منذ الولادة، والتي تسمي عظام زجاجية، ولفينا علي دكاترة كتيرة وعملت ٥ عمليات في ايدي ورجليا ومركبة مسامير، ودلوقتي بدأت أعرف امشي بسبب العكاز".

وعقبت أسماء أن علاجها يحتاج العديد من الأموال بسبب تكلفته العالية، وبسبب معاش والدها القليل، فلا يقدر علي الصرف علي علاجها مع علاج اختها، التي تعاني من كهرباء زائدة تؤثر بشكل كامل علي أطراف جسمها.

ويقلق أسرة صابر من طردهم خارج منزلهم، حيث جاء لهم قرار بإزالة السكن بسبب معاش والدها، ولا يملكوا اي منزل أو سكن اخر لهم يعيشون بداخله.

وناشدت أسماء الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئولين بمجلس الوزراء، بتوفير منزل لهم يقدروا أن يعيشوا بداخله بدون قلق، الي جانب توفير كُشك صغير تستطيع ان تقف بداخله حتي تقدر علي كسب الاموال التي تساعدها هي واسرتها علي العيش.

للتواصل مع الحالة: 01145202698

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