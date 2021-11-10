سحب رعدية ممطرة.. حالة الطقس اليوم في السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز سماءً غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة وسلوى.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الكامل والشفا والهدا والقنفذة والليث.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة ورجال ألمع ومحايل.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وصبيا وضمد.