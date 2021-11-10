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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بروتوكول تعاون بين مهرجان مسرح الجنوب وجمعيات الواي

مسرح الجنوب
مسرح الجنوب

وقعت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ، بروتوكول  تعاون مع جمعيات الواى فى مصر والشرق الأوسط بهدف التوسع فى اكتشاف المواهب الفنية لأبناء محافظات الصعيد ودعمها من خلال مساعدتهم على تقديم مواهبهم فى أندية جمعيات الواى فى كل انحاء الجمهورية، وايضا فى فروع الجمعية بدول الشرق الاوسط .

 

وقال  المهندس سامى ارميا رئيس جمعيات الواى فى مصر والشرق الأوسط ، إن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب استطاع خلال سنوات قليلة أن يعيد تشكيل  الوعي لدى أبناء القرى والنجوع فى محافظات الصعيد ، وأن يهتم بالمواهب الفنية ودعمها محققا انجازا كبيرا بوصوله الى فئات كثيرة من ابناء الاقاليم وهو ما يتفق مع الأهداف التى تسعى أندية الواى لتحقيقها فى كل مكان .

 

وأضاف أن بداية التعاون بين مهرجان مسرح الجنوب  وجمعيات الواى بدأ فى  الدورة الخامسة من المهرجان والتي أقيمت بمحافظة أسيوط  خلال شهر يونيو الماضى.

 

وكان وقعت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب ، بروتوكول  تعاون مع جامعة الأقصر التي تشهد إقامة فعاليات الدورة السادسة من المهرجان في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير المقبل.

 

قالد .محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن البرتوكول يأتي في إطار إعلان رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني ، والدور الذي تلعبه في نشر الوعي في المجتمع المصري، خاصة أن البروتوكول  يهدف إلى إقامة عدد من الفعاليات والورش التدريبية لدعم مواهب طلاب الجامعة ونشر الوعي الثقافي في مختلف المجالات الفنية والثقافية ، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات التي يقيمها المهرجان ، مما يتيح لطلاب جامعة الأقصر، من الموهوبين الحصول على خبرات من خلال التدريب  والاحتكاك بثقافات مختلفة.

 

وأضاف رئيس جامعة الأقصر أن مهرجان مسرح الجنوب إستطاع ان يحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال دعمه واكتشافه للمواهب الفنية في كل محافظات الصعيد ورعايتها بشكل متكامل ، فضلا عن تقديمه للفعاليات الفنية في القرى والنجوع والمستشفيات مما ساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل الوعي لدى الأهالي.

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