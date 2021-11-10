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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منارة للفكر الصحيح.. وفد حكماء المسلمين يزور المركز الإسلامي ومسجد روما

مسجد روما
مسجد روما

التقى الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، الدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان، المستشار الخاص للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومدير مكتب الرابطة في إيطاليا؛ لمناقشة أوجه التعاون في  ترسيخ قيم السلام ومواجهة التطرف في العالم الإسلامي.

وأشاد الدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان، بجهود مجلس حكماء المسلمين، في دعم الحوار بين الأديان والثقافات، ومد جسور التعاون بين الشرق والغرب.

من جانبه، أكد الدكتور سلطان الرميثي أهمية الدور الاستراتيجي لرابطة العالم الإسلامي في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمؤسسات الإسلامية؛ لتحقيق السلم والاستقرار، ومواجهة التطرف.

وأوضح أن الرابطة ومجلس حكماء المسلمين لديهما رؤى متطابقة تجاه القضايا الإنسانية، ورفض العنف؛ لذا فإن التعاون بين رابطة العالم الإسلامي بصفتها مظلة إسلامية جامعة، ومجلس حكماء المسلمين سيسهم في تنمية المجتمعات الإسلامية.
كما قام وفد مجلس حكماء المسلمين بزيارة المركز الإسلامي الثقافي الدولي في إيطاليا، ومسجد روما الكبير، للاطلاع على جهودهما في خدمة المجتمع الإسلامي في إيطاليا، وأشاد الوفد بالدور الذي يقوم به المركز والمسجد، كونهما يمثلان منارة للفكر الصحيح، ومركزًا لتوعية المسلمين في أوروبا.

الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين ومستشار أمين رابطة العالم الإسلامي
الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين ومستشار أمين رابطة العالم الإسلامي
الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين ومستشار أمين رابطة العالم الإسلامي
الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين ومستشار أمين رابطة العالم الإسلامي
حكماء المسلمين العالم الإسلامي مواجهة التطرف إيطاليا مسجد روما المركز الإسلامي الثقافي الدولي

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