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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للطالبات فقط.. شروط تقليل الاغتراب في جامعة الأزهر وكيفية إنهاء الإجراءات

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر وسط الطالبات

فتحت جامعة الأزهر، باب تقليل الاغتراب للطالبات الجدد، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر، وحتى الأحد القادم الموافق 14 من نوفمبر الجاري 2021 م.

 

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن باب تقليل الاغتراب يكون  للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناطرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيُّد بالحد الأدنى؛ تقليلا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناطرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيُّد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

 

وأوضح المركز الإعلامي، أن الكليات التي لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا يتضمَّن هذا القرار الكليات العملية.

 

ويشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رُشحت لها، مع استيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم؛ حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها؛ تقليلا للاغتراب، واستيفاء موافقة عمداء الكليات، ولا يعتبر قرار التحويل ساريا إلا بعد اعتماد فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

جامعة الأزهر المنطقة الجغرافية الكليات التوزيع الجغرافي اختبار قدرات

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