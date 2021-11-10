عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راندا رزق: مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات سر سعادة البسطاء والمحتاجين

الدكتورة راندا رزق
الدكتورة راندا رزق أستاذ الإعلام التربوي

قالت الدكتورة راندا رزق، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة ، وعضو المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية، إن مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" التي أطلقها الرئيس السيسي، كانت بمثابة كلمة السر لسعادة البسطاء من المواطنين، الذين دخلوا السجن بسبب الديون، ما بين سيدة اقترضت لتجهيز ابنتها وأخر جلب الأموال من جاره لبدء مشروع لكنه فشل، ليجد الجميع أنفسهم في السجن، قبل أن تنتشلهم مبادرة الرئيس من خلف الأسوار وتعيدهم لذويهم مرة أخرى.

 

سجن الغارمات عقاب للمجتمع

وأضافت راندا رزق ، خلال مشاركتها في صالون القاهرة الثقافي الدولي في دورته السادسة والعشرين حول المرأة العربية والتنمية المستدامة بدار الأوبرا المصرية، أن سجن الزوج أو الزوجة من الغارمين والغارمات هو عقاب للمجتمع والأسرة ولا يحل المشكلة. 

راندا رزق: افتتاح الرئيس السيسي لمعرض تراثنا ترسيخ للهوية وصناعة الثقافة

إقبال كبير علي جناح منتجات التمكين الاقتصادي "أبيس وكليم إن " في ختام معرض تراثنا

وأوضحت راندا رزق، أن المبادرة الرئاسية تعاونت مع جهاز حماية المستهلك لمواجهة الاتجار بعوز السيدات، مشيرة إلى أن استغلال التجار والتلاعب بالسيدات هو جزء من الاتجار بالبشر والجشع والاتجار بعوز السيدات، وهو دفع نحو تطبيق منظور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. 

 

وأشارت راندا رزق إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية للغارمين برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة وزارات أخرى ومؤسسات دينية ومجتمع مدني، ليكون هناك رؤية مشتركة كان أهمها عدم دخول الغارمة إلى السجن.

المشاركون في صالون القاهرة الثقافي الدولي
المشاركون في صالون القاهرة الثقافي الدولي
المشاركات في صالون القاهرة الثقافي الدولي
المشاركات في صالون القاهرة الثقافي الدولي
راندا رزق المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية الرئيس السيسي صالون القاهرة الثقافي جهاز حماية المستهلك

ترشيحاتنا

في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالفيوم

مدافع وست هام: محمد صلاح الأفضل في العالم.. ولا عيب فيه

أبي أحمد في ورطة.. بيان اتهام عاجل من الأمم المتحدة ضد إثيوبيا

أول تعليق من الصين علي التدخل العسكري في تايوان

ما حكم نسيان سجدة في الصلاة ؟.. الإفتاء تجيب

الوسطاء رجعوهم لبعض.. انتهاء خلاف منة عرفة وزوجها محمود المهدي.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

مدرب بيراميدز يكشف رد فعل رمضان صبحى بعد استبعاده من منتخب مصر

لأول مرة| القوات المسلحة تعلن عن عقد "منتدى مصر للقوات الجوية".. تفاصيل

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

نهج أحادي.. السيسي: مطلوب التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

فيديوجراف.. 3 متسولات يتعاطين الهيروين في شارع بالبراجيل

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

فيديو جراف.. ليلة العمر.. صور النجوم في يوم زفافهم

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ