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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور جديد في أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة بسبب شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

قبلت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من قبل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي باعتماد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق بأحقية النادي البرتغالي في الحصول على 510 آلاف دولار من القلعة البيضاء بالإضافة إلى مبلغ 400 ألف دولار غرامة التخلف عن سداد مستحقات النادي البرتغالي من صفقة انتقال شيكابالا للزمالك.


وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بغرامة 510 آلاف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم يتم سدادها حتى الأن قبل أن يستأنف النادي البرتغالي لطلب غرامة تخلف عن سداد المبلغ لتحكم المحكمة الرياضية لسبورتنج لشبونة اليوم.


جدير بالذكر أن شيكابالا انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك بصفة أساسية، قبل أن يقرر بعد ذلك العودة إلى الزمالك في العام التالي.


يذكر أن الزمالك تم منعه من القيد لمدة فترتين، انقضت الأولى منهم، بسبب قضية ناشئ الفريق حسام أشرف.

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