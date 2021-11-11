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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى يحطم موسوعة جينيس|شاهد

الكابتن محمد هشام
الكابتن محمد هشام محطم الارقام قياسية

نجح أحد شباب مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية في تحطيم الأرقام القياسية لموسوعة جينيس مرتين متتاليتين برياضة وتمارين بدنية في "الضغط" لألعاب القوى لقدرته إجراء 48 محاولة تمرينة في الدقيقة الواحدة وهو ما وصفه الأبطال الرياضيون بإجادة رياضية فريدة من نوعها .
 

وأضاف الكابتن محمد هشام محطم الأرقام قياسية للأبطال من دول فرنسا والصين في مراحل "بوش أب" مشيرًا  في حديثه مع "صدي البلد" إلى أنه حرص علي السفر من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم إلي مدينة المحلة بمحافظة الغربية للعمل ككابتن جيم داخل إحدي صالات الألعاب الرياضية الفردية الخاصة .
 

وأضاف "هشام" انه يواصل التدريب بمعدل ساعة ونصف يوميا لكسر الرقمي العالمي بموسوعهة

 جينيس لحمل 100 رطل مما يعد وزنه 46 كيلو وحمل أوزان ثقيله للتدريب علي تخطي أكثر من 50 تمرينه بمعدل الدقيقه الواحدة.

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كما أعرب البطل الرياضي انه سعيد برفع اسم مصر كبطل رياضي محترف مناشدا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتكريمه ورعايته رياضيا لكسر وتحطيم أرقام قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة .
 

وأشار البطل الرياضي إلى انه يشرف علي صالة الألعاب الرياضية وتدريب كافة الشباب من الطلاب وخريجي الكليات طوال 8 ساعات متواصلة لخلق جيل متماسك ورياضي يعتمد على نظام غذائي سليم ومتكامل يعتمد علي البروتينات والفيتامينات .

كما اختتم البطل الرياضي انه كافح واجتهد للمشاركة في بطولات وألعاب رياضية بقصد رفع العلم المصري مشيرا بقوله "الحمد لله دعوات أمي عايشه معايا وهي سندي طوال حياتي وربنا يبارك في أسرتي " .
 

الجدير بالذكر أن البطل الرياضي عاني من تجاهل تكريم وزارة الشباب والرياضة له بعدما حطم الأرقام القياسية لموسوعة جينيس في مجال ألعاب القوى البدنية الخاصة .

كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى

كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
كابتن محمد هشام .. بطل تمارين الضغط لألعاب القوى
محافظة الغربية وزير الشباب وزير الشباب والرياضة الرياضيين وزارة التخطيط الشباب والرياضة جينيس مدينة المحلة الكبري تمارين بدنية في الضغط جينيس في مجال ألعاب القوى البدنية

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