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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

صدى البلد

بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بميناء سفاجا البحري تمكنت الوحدة الأثرية بالميناء من ضبط ١٦ قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة.

 

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه فور تلقي  الوحدة الاثرية بالميناء بلاغ  بالاشتباه في اثرية بعض القطع، تم تشكيل لجنه من وحدة المنافذ الاثرية بالبحر الأحمر برئاسة الأثري حجازي عباس للفحص والمعاينة، و التي بدورها أكدت أثرية القطع و يجب مصادرتها لصالح وزارة السياحة و الاثار وفقا لقانون حمايه الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته.

 

ومن جانبه قال حمدي همام رئيس  الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، ان المضبوطات تضمنت ١٦ قطعة اثرية لتماثيل من الخشب و البرونز و قمع جنائزي من الطين المحروق عليه كتابات مصرية قديمة و بقايا أقنعة جنائزية من الكارتوناچ الملون و تمائم من الفاينس و الخشب المطليان بالذهب.

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