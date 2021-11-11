أكلات اليمن .. طريقة عمل مقلقل الدجاج

مقلقل الدجاج من الأكلات اليمنية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص و أصبح البعض يبحث عنها في المطاعم، ولكن تعتبر من الأطباق الشهية التي يمكنك تنفيذها و تحضيرها في المنزل.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل مقلقل الدجاج على الطريقة اليمنية في المنزل.

مقادير مقلقل الدجاج اليمني



مكعبات دجاج صغيرة

بهارات دجاج مشكلة

ثوم مفروم

بصل ابيض مفروم

مكعب مرقة

كمون

كاري مكعبات

فلفل اخضر

كزبرة خضراء

زيت



طريقة تحضير مقلقل الدجاج اليمني



-تشوح مكعبات الدجاج في الزيت ثم يضاف الثوم والبصل ويشوحو جيدا

- ثم يضاف مكعب المرق ثم يضاف الكاري والبهارات

- ثم يضاف الفلفل الاخضر والكمون وتترك حتى تمام النضج