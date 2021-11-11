سينيا خليفة توضخ سبب تقديمها لأدوار الشر المتشابهة رمضان الماضى.. فيديو

علقت الفنانة سينتيا خليفة على سبب قبولها تقديم دورين لشخصيات شريرة، فى الدراما الرمضانية لعام 2021، في مسلسلي “حرب أهلية” و”ضد الكسر”.

حيث قالت سينتيا خليفة، إنها قبلت بتقديم الشخصيتين بالرغم من أنهما متشابهان لان المسلسلين من بطولة نجمات بحجم يسرا ونيللي كريم، لافته إلى أنها ممثلة جديدة فى مصر، وتابعت متسألة:"يجيلي مسلسل رمضاني مع يسرا ونيللي كريم وأرفض واحد منهم؟”.

واضافت سينتيا خليفة، خلال حوارها ببرنامج "من مصر"، عبر برنامج "cbc"، أنها أحبت العمل مع الفنان باسل خياط في مسلسل حرب أهلية لأنه يحب التركيز في العمل وعدم المزاح، موضحة أنها كانت خائفة من أداء دور نادين في حرب أهلية لكم الشر به، ولأن الشخصية مريضة نفسيا: “هدف الدور إني أكرّه الناس فيا.. ومكنتش قادرة أمثل ده، ولكن قلت ده دوري وعلي إني امثله.. فعملته”.

