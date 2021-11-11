عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الوطني يصل لواندا استعدادا للقاء أنجولا

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى لواندا في موعدها المحدد  للقاء منتخب أنجولا في الثامنة مساء الجمعة ( التاسعة في القاهرة) ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم .


وبمجرد وصول البعثة تم عمل مسحة طبية لجميع أفراد الفريق وفق إجراءات السلامة المتبعة في انجولا  باجرائها لكل الوافدين إليها.


كان في استقبال البعثة فريق من السفارة المصرية بلواندا بقيادة السفير محمد صفوت ومسئولون من الاتحاد الانجولي لكرة القدم، حيث تمت اجراءات الوصول ووصول البعثة إلى مقر اقامتها القريب من ملعب المباراة.

المنتخب الوطني كرة القدم السفارة المصرية منتخب أنجولا تصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

المنتخب الوطني يصل لواندا استعدادا للقاء أنجولا

حميد الشاعرى لمنتقدي تعاونه مع الرابر مروان موسى: دى لغة الجيل

سيراميكا كليوباترا يخوض وديتين أمام إيسترن كومباني والمقاولون

اليمن.. التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات لأهداف حوثية في صعدة وصنعاء

الإسماعيلي| لا نمانع فى التعاون مع الأهلى بشأن باهر المحمدي

فوائد السور القرآنية المجربة.. عشرة تمنع عنك 10 شرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

الوجبات بتتحضّر في الحمام ..ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة بمطعم شهير بطنطا..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ