تعرف على فوائد تناول الكركم مع العسل

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لتناول الكركم مع العسل.
من فوائد الكركم والعسل ما يلي:-
· يقضيان على البكتيريا والجراثيم، حيث يحتويان على مضادات أكسدة.
· يُحافظان على صحّة القلب والشرايين؛ لأنّهما يخفضان مستوى الكولسترول في الدم.
· يُسهّل الكركم عملية الهضم ويُكافح العسل تخمّر الطعام في المعدة، فيحميان الجهاز التنفسيّ من الأمراض.
· يقلّلان من نسبة الحموضة في المعدة، فيحميان مع الوقت من التهابات المعدة المُسبّبة للقرحة.
· يُعالجان التهاب المسالك البولية، وأيضاً الحصى في الكلية وأمراضها.
· يُحاربان زيادة الوزن والسمنة، حيث يتمّ إذابة الدهون وحرقها ويُحسنان الهضم والتمثيل الغذائيّ.
· يُحافظان على صحّة العقل والدماغ.
· يحميان الأسنان من التسوس والالتهابات، ويقويان اللثة ويحافظان على صحّة الفم.
·يرفع من نسبة الهيموجلوبين في الدم.
· يقيان من انتشار الخلايا السرطانية، وبخاصّة سرطان الأمعاء والمعدة والمريء.
· يُخلّصان الصدر من البلغم ويخفّفان من السعال الحادّ والتهاب الحلق. يُعالجان الحرق ويُخففان الألم الناتج عن الحرق.