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مرأة

تعرف على فوائد تناول الكركم مع العسل

صدى البلد


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  الفوائد الصحية لتناول الكركم مع العسل.


 


 

من فوائد الكركم والعسل ما يلي:-

· يقضيان على البكتيريا والجراثيم، حيث يحتويان على مضادات أكسدة.


 

· يُحافظان على صحّة القلب والشرايين؛ لأنّهما يخفضان مستوى الكولسترول في الدم.


 

· يُسهّل الكركم عملية الهضم ويُكافح العسل تخمّر الطعام في المعدة، فيحميان الجهاز التنفسيّ من الأمراض.


 

· يقلّلان من نسبة الحموضة في المعدة، فيحميان مع الوقت من التهابات المعدة المُسبّبة للقرحة.

· يُعالجان التهاب المسالك البولية، وأيضاً الحصى في الكلية وأمراضها.


 

· يُحاربان زيادة الوزن والسمنة، حيث يتمّ إذابة الدهون وحرقها ويُحسنان الهضم والتمثيل الغذائيّ.


 

· يُحافظان على صحّة العقل والدماغ.


 

· يحميان الأسنان من التسوس والالتهابات، ويقويان اللثة ويحافظان على صحّة الفم.


 

·يرفع من نسبة الهيموجلوبين في الدم.


 

· يقيان من انتشار الخلايا السرطانية، وبخاصّة سرطان الأمعاء والمعدة والمريء.


 

· يُخلّصان الصدر من البلغم ويخفّفان من السعال الحادّ والتهاب الحلق. يُعالجان الحرق ويُخففان الألم الناتج عن الحرق.

الكركم الكركم مع العسل العسل 5 فوائد صحية لتناول الكركم

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