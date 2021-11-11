تعرف على فوائد تناول الكركم مع العسل



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لتناول الكركم مع العسل.









من فوائد الكركم والعسل ما يلي:-

· يقضيان على البكتيريا والجراثيم، حيث يحتويان على مضادات أكسدة.





· يُحافظان على صحّة القلب والشرايين؛ لأنّهما يخفضان مستوى الكولسترول في الدم.





· يُسهّل الكركم عملية الهضم ويُكافح العسل تخمّر الطعام في المعدة، فيحميان الجهاز التنفسيّ من الأمراض.





· يقلّلان من نسبة الحموضة في المعدة، فيحميان مع الوقت من التهابات المعدة المُسبّبة للقرحة.

· يُعالجان التهاب المسالك البولية، وأيضاً الحصى في الكلية وأمراضها.





· يُحاربان زيادة الوزن والسمنة، حيث يتمّ إذابة الدهون وحرقها ويُحسنان الهضم والتمثيل الغذائيّ.





· يُحافظان على صحّة العقل والدماغ.





· يحميان الأسنان من التسوس والالتهابات، ويقويان اللثة ويحافظان على صحّة الفم.





·يرفع من نسبة الهيموجلوبين في الدم.





· يقيان من انتشار الخلايا السرطانية، وبخاصّة سرطان الأمعاء والمعدة والمريء.





· يُخلّصان الصدر من البلغم ويخفّفان من السعال الحادّ والتهاب الحلق. يُعالجان الحرق ويُخففان الألم الناتج عن الحرق.