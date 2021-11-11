سيد عبدالحفيظ: محمد عادل أدار مباراة عمره حتى سجل الأهلي الهدف الخامس

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمد عادل حكم مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك كان جيدا للغاية حتي تم تسجيل الهدف الخامس .

وأضاف سيد عبدالحفيظ خلال تصريحاته : كانت مباراة القمة هي مباراة عمر محمد عادل إلا أنه حينما كشف عن مشاعره للحكام المساعدين وبدأ في احتواء الزمالك .

وأكمل : من ضمن فترة الاحتواء احتساب ضربة جزاء غير صحيحة بالمرة للزمالك

وأوضح : علي سبيل المثال في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول حينما تأخر الشياطين علي ملعبهم اما الريجدز بنتيجة 5-0 لم يتردد الحكم في تطبيق القانون وطرد لاعب

واختتم سيد عبدالحفيظ تصريحاته قائلا : محمد عادل تغاطي عن طرد واضح لزيزو واحتسب ركلة جزاء غير صحيحة.