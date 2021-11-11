سبيس إكس تطلق صاروخا نحو الفضاء على متنه 4 أفراد

انطلقت منذ قليل مهمة الطاقم – 3 (Crew -3)، لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية، في خامس مهمة فضاء مأهولة تقوم بها شركة سبيس إكس خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

وأقلع الطاقم المكون من 4 رواد فضاء، ثلاثة أمريكيين وألماني واحد، من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، في الساعة 9:03 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيصل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية في نفس اليوم.

وقال نائب رئيس شركة سبيس إكس، وليام جيرستنماير، للصحفيين خلال مؤتمر قبل الإطلاق "يبدو ان كل شيء في وضع جيد للذهاب للطيران".

وهذا هو الإطلاق الثالث لشركة سبيس إكس لطواقم من وكالة ناسا، والأول بأحدث الإضافات الى أسطولها من كبسولات "التنين" والتي أطلق عليها رواد فضاء الرحلة اسم "التحمل" (Endurance).

وسيعود إلى الأرض على متن نفس الكبسولة طواقم الفضاء الذين أخذتهم سبيس إكس أيضا في وقت سابق.

وكان من المفترض أن تنطلق الرحلة في الثلاثين من أكتوبر الماضي، لكن سوء الأحوال الجوية في المحيط الأطلنطي و"مشكلة طبية بسيطة" مع أحد أفراد الطاقم الأربعة حالت دون الإطلاق.

سيقود الرحلة عقيد سلاح الجو الأمريكي، راجا شاري، وهي مهمته الأولى في الفضاء، على الرغم من امتلاكه أكثر من 2500 ساعة طيران.

وطورت سبيس إكس مركبتها الفضائية Crew Dragon وصاروخها فالكون 9 في إطار برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، والذي قدم للشركة 3.1 مليار دولار لتطوير النظام وإطلاق ست مهمات تشغيلية.

ويعد برنامج "الطاقم التجاري" برنامجا تنافسيا، حيث منحت وكالة ناسا أيضا شركة بوينج عقودا بقيمة 4.8 مليار دولار لتطوير مركبتها الفضائية ستارلاينر - ولكن تلك الكبسولة المتنافسة لا تزال قيد التطوير بسبب اختبار طيران في ديسمبر 2019 شهد تحديات كبيرة