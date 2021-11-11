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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة أزمة كهربا مع موسيماني

كهربا
كهربا

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن استبعاد محمود كهربا من خوض مباراة القمة امام الزمالك كان فنيا بعيدا عن الأسباب التأديبية .

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية :تحدثت مع موسيماني حول حقيقة ما قيل في المؤتمر الصحفي كذب وهو رأي ان إراحة اللاعب الفترة الحالية مهم

وأكمل : لو كانت هناك عقوبة علي كهربا لن نخجل في الإعلان عنها مثلما تم الإعلان في السابق عن عقوبتين لكهربا ولم تم إيقافه لم شارك بعدها في التدريبات او يلعب المباراة الودية امام المرج .

وعن إصابة الشناوي قال سيد عبدالحفيظ : محمد الشناوي كان جاهزا قبل مباراة البنك الاهلي لكن لم يتدرب لوقت كاف ومشاركته كانت مغامرة .

وأوضح : مشاعر ورغبة الشناوي والتركيز في التفاصيل الصغيرة هي السبب في منحنا التفوق دا وبعد اصابته طالبنا من المنتخب تقرير مكتوب عن حال اصابة اي لاعب.

سيد عبدالحفيظ كهربا محمد الشناوي الشناوي

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