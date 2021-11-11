شريف العريان: لا يمكن منع المنشطات من أي دولة.. والتجنيس انخفض في مصر

قال شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أنه لا يمكن منع المنشطات في أي دولة في العالم وأن دور اللجنة الأولمبية هو التوعية فقط.



وأضاف شريف العريان في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي محمد شبانة ببرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية" etc ": " نعمل على ملف المنشطات بشكل كبير في الرياضة المصرية ونقوم بدور التوعية للرياضيين".



وتابع متحدثا عن التجنيس: "التجنيس انخفض نسبته بشكل كبير في الرياضة المصرية، وأصبحت لغت تهديد الرياضيين للاتحادات غير مهمة بشكل كبير لكن يجب علينا الاهتمام بالموهوبين وإعطاء الجميع حقه".