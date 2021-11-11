سيد عبدالحفيظ: حزين لإهداري فرصة في مباراة الـ6-1.. وكارتيرون حاول ينيمنا

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لم يقصد مضايقة جماهير الزمالك بتصريحه حول تواجده في مباراة الـ 6-1 وكذلك 3-5 مشيرا إلى حزنه علي إهدار فرصة هدف محقق في المباراة الشهيرة حينما كان لاعبا .

وأضاف سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية : حينما صرحت بأني كنت لاعبا في مباراة الـ 6-1 ومديرا للكرة في مباراة 5-3 شرف لي وليس لمضايقة جماهير الزمالك .

وأكمل : مازلت حزينا علي إهدار فرصة هدف محقق في الزمالك والانفراد بالمباراة حتي الان الزمالك ناد كبير والمشاركة في أكبر نتيجة في التاريخ امامه شرف كبير

وعن تصريحات كارتيرون قال سيد عبدالحفيظ : حينما رأيت تصريحات كارتيرون بشأن الصفقات والاستقرار الفني للأهلي علمت انه يحاول " ينيمنا ".

وأوضح : بالتأكيد لم نتوقع الفوز بتلك النتيجة أمام الزمالك ومباراة القمة يجب التركيز فيها حتي النهاية ، موسيماني غضب من اللاعبين بين الشوطين وطالبهم بتسجيل المزيد من الاهداف والتغيرات كانت محاولة لإستغلال المساحات .

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته : علينا الحذر من فرق مثل بيراميدز وفاروكو والمصري والاتحاد والبنك الاهلي لانهم ينافسون علي الدوري الموسم الحالي ولا ننسا أن الأهلي لم يحصل علي لقب الدوري في موسم الـ 6-1