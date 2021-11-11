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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثراء جبيل تكشف لـ صدى البلد عن أعمالها الفنية المقبلة

ثراء جبيل
ثراء جبيل

تشارك الفنانة ثراء جبيل، في أربع أعمال درامية من المنتظر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة على منصة شاهد VIP.

 

قالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد”: بدأت تصوير مسلسل قانون العمل، وأقدم من خلاله شخصية فتاة شعبية ضمن أحداث العمل، ومتحمسة جداً لـ تقديم دور مختلف".

مسلسل "قانون العمل"  بطولة كل من الفنان إياد نصّار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

 

وتابعت :"أنتظر عرض مسلسل ورق التوت، وهو مسلسل 45 حلقة، وأجسد به شخصية فتاة تدعى سامية وهي فقيرة، تعمل في مترو الأنفاق وتدرس التمثيل، والمسلسل بطولة شريف سلامة، بجانب عدد من الممثلين من بينهم آية سليم، وخالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

"ورق التوت" من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

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كما أضافت قائلة: “انتهيت من تصوير حكاية مدد من مسلسل نحو الظلام، وستكون حلقة واحدة من بطولتي، ويشارك معي كل من يوسف عثمان، و عارفة عبد الرسول، وطارق عبد العزيز، وهو من تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج شريف عرفة”.

 

واختتمت حديثها :"أواصل تصوير مسلسل "آخر دور" مع الفنانة دينا الشربيني، وأشارك بكوني ضيفة شرف يُبنى عليها الأحداث، والاربعة أعمال سيتم عرضها على منصة شاهد، ومشاركتي في تلك الأعمال تعد انتعاشة فنية بالنسبة لي، وأحببت فكرة اننا لسنا مجبرين على تقديم مسلسل في 30 حلقة، فنقوم بتقديم عدد الحلقات وفقا للدراما.

 

ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل شاهد VIP VIP مسلسل نحو الظلام مدد

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