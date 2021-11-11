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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تكافئ رابتور آر F-150… فورد تطرح حزمة "سوبر تشارجر"

فورد F-150
فورد F-150

تستعد شركة فورد  موتورز، لإطلاق سيارة فورد رابتور آر F-150 موديل 2022 التي تبلغ قوتها 700 حصان، وفي نفس الوقت تهتم بعملائها الذين لا يطيقون الانتظار ومتشوقين لتجربة قيادة فريدة من نوعها لذلك ستطرح فورد قريبا من خلال وكلائها المعتمدين وقسم قطع الغيار حزمة الـ "سوبر تشارجر"، المخصصة لشاحنات F-150 .

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تأتي حزمة "سوبر تشارجر"، لتزيد من القدرة الحصانية وتجعلها بمخرجات طاقة مماثلة لفورد رابتور آر F-150 الجديدة، تنتج فورد F-150 ذات السحب الطبيعي، والمزودة بمحرك V8 سعة 5 لتر إجمالي قوة 400 حصان وعزم دوران 410 رطل قدم، عند 4250 دورة في الدقيقة، بينما مع حزمة السوبر تشارجر، يكون المحرك قادرا على توليد 700 حصان وعزم دوران 590 رطل قدم ويجعل الشاحنة قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل في الساعة خلال 5 ثوان.

 

ومن المتوقع أن تنتج فورد  رابتور آر F-150 أكثر من 700 حصان لتنافس بقوة طراز موستنج شيلبي GT500 المزود بمحرك V8 سعة 5.2 لتر.

 

تأتي حزمة الـ "سوبر تشارجر"، مع الأجهزة الضرورية بالإضافة إلى نظام مبرد داخلي مزدوج التمريرات، وتقول فورد إنها اختبرت الحزمة من خلال سير تجريبي 100 ألف ميل قبل طرحها للعملاء للتأكد من أدائها العالي ومدى جودتها، على غرار محركات الإنتاج، وحزمة "سوبر تشارجر" محمية بضمان لمدة ثلاث سنوات أو 30 ألف ميل إذا تم تركيبها من قبل وكيل فورد المعتمد، وفقًا لتقارير "فورد أوثوريتي".

فورد فورد موتورز فورد رابتور آر F-150 فورد F-150 موستنج شيلبي GT500

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