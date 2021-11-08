بقوة 1.143 حصان .. نسخة معدلة من فورد موستنج شيلبي GT350 أكثر قوة

في البداية لم تصنع شركة فورد الأمريكية سيارة العضلات الشهيرة موستنج شيلبي GT350 سيارة سباقات خارقة من الأساس ، حيث أنها كانت موجهة لسيارة رياضية متوسطة الأداء ، لجذب فئة الشباب و محبي سيارات العضلات الأمريكية الشهيرة و التي تقدم تجربة قيادة مميزة.

وبعد اعلان فورد في وقت سابق من عام 2020 عن توقف أنتاج موستنج شيلبي 0GT30 و GT350 ، قام أحد ملاك سيارة موستنج شيلبي GT350 باجراء عده تعديلات ميكانيكية و هيكلية شاملة و تحويلها الي واحده من أسرع السيارات الخارقة التي تسير على الطرق و حلبات السباقات.

تتوفر النسخة الأصلية من سيارة فورد موستنج شيلبي GT350 بمحرك V8 بسعة 5200 سي سي يولد قوة تصل الي 526 حصان ، و بعد أضافة زوج من الشواحن التوربينية أدي ذلك إلى رفع قوتها إلى 1,143 حصان بنظام الدفع الخلفي للعجلات مع الأحتفاظ بناقل الحركة اليدوي القديم كما هو ، و الذي كان يتكون من 6 سرعات.

نسخة معدلة من فورد موستنج شيلبي GT350 أكثر شراسة و قوة

و لكن هذه الأرقام لم ترضي غرور مالك السيارة لذا قرر تعديلها مرة آخرى ، و في المرة الثانية تم أضافة ناقل حركة أوتوماتيكي بثلاث سرعات TH400 المخصص لسباقات التسارع ، و الذي يوفر للسيارة أمكانية قطع مسافة الربع ميل في نطاق الـ 7 ثوان لأول مرة ، و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 335 كم/ساعة.

و أخيراً و أثناء اختبارها استطاعت سيارة فورد موستنج شيلبي GT350 قطع مسافة ربع ميل في زمن قدرة 7 ثواني و نصف فقط بسرعة قصوى تصل الي 3.1 كيلومتر / ساعة ، و بفضل هذه التعديلات انتقلت السيارة لمكانة أفضل و أعلى من السابق و دخلت في منافسة قوية مع نيسان جي تي آر المعدلة و غيرها من السيارات المعدلة الآخرى .