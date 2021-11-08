عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1.143 حصان .. نسخة معدلة من فورد موستنج شيلبي GT350 أكثر قوة

بقوة 1,143 حصان ..
بقوة 1,143 حصان .. نسخة معدلة من فورد موستنج شيلبي GT350

في البداية لم تصنع شركة فورد الأمريكية سيارة العضلات الشهيرة موستنج شيلبي GT350 سيارة سباقات خارقة من الأساس ، حيث أنها كانت موجهة لسيارة رياضية متوسطة الأداء ، لجذب فئة الشباب و محبي سيارات العضلات الأمريكية الشهيرة و التي تقدم تجربة قيادة مميزة.

وبعد اعلان فورد في وقت سابق من عام 2020 عن توقف أنتاج موستنج شيلبي 0GT30 و GT350 ، قام أحد ملاك سيارة موستنج شيلبي GT350 باجراء عده تعديلات ميكانيكية و هيكلية شاملة و تحويلها الي واحده من أسرع السيارات الخارقة التي تسير على الطرق و حلبات السباقات.

تتوفر النسخة الأصلية من سيارة فورد موستنج شيلبي GT350 بمحرك V8 بسعة 5200 سي سي يولد قوة تصل الي 526 حصان ، و بعد أضافة زوج من الشواحن التوربينية أدي ذلك إلى رفع قوتها إلى 1,143 حصان بنظام الدفع الخلفي للعجلات مع الأحتفاظ بناقل الحركة اليدوي القديم كما هو ، و الذي كان يتكون من 6 سرعات.

نسخة معدلة من فورد موستنج شيلبي GT350 أكثر شراسة و قوة

 

و لكن هذه الأرقام لم ترضي غرور مالك السيارة لذا قرر تعديلها مرة آخرى ، و في المرة الثانية تم أضافة ناقل حركة أوتوماتيكي بثلاث سرعات TH400 المخصص لسباقات التسارع ، و الذي يوفر للسيارة أمكانية قطع مسافة الربع ميل في نطاق الـ 7 ثوان لأول مرة ، و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 335 كم/ساعة.

و أخيراً و أثناء اختبارها استطاعت سيارة فورد موستنج شيلبي GT350 قطع مسافة ربع ميل في زمن قدرة 7 ثواني و نصف فقط بسرعة قصوى تصل الي 3.1 كيلومتر / ساعة ، و بفضل هذه التعديلات انتقلت السيارة لمكانة أفضل و أعلى من السابق و دخلت في منافسة قوية مع نيسان جي تي آر المعدلة و غيرها من السيارات المعدلة الآخرى .

فورد موستنج شيلبي GT350 موستنج شيلبي GT350 شركة فورد الامريكية

ترشيحاتنا

متسللون يخترقون هيئات حكومية من بينها مؤسسة أمريكية

محمد حلمي : لو أدار القمة مدربون مصريون لأقيل أحدهما وتعرض الآخر لهجوم لاذع.. فيديو

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

لأول مرة منذ أكثر من عام.. اليابان تسجل صفر وفيات بكورونا

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 8- 11- 2021

موسيماني تفوق.. طارق العشري: علامة استفهام على أداء بن شرقي فى القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

15 علامة تدل على الحسد بين الزوجين .. تعرف عليها وكيفية الوقاية منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ