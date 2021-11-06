عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديلات رائعة للسيارة فورد موستنج شيلبي GT350 .. شاهد

شاهد .. تعديلات رائعة
شاهد .. تعديلات رائعة للسيارة فورد موستنج شيلبي GT350

تحظى فورد موستنج شيلبي GT350 بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، ويرجع ذلك إلى امكانياتها القوية والتي تضم حزمة من القدرات العالية، ولكن يبدو ان عشاق تعديلات السيارات ابرهتهم هذه النسخة، ليقوم احد مالكي موستنج شيلبي باضافة لمسات رائعة تجعلها من ابرز المركبات وسط اصدارات تلك النسخة القوية.

تعديلات رائعة للسيارة فورد موستنج شيلبي GT350

حصلت النسخة الاولى من السيارة فورد موستنج شيلبي GT350 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 بسعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 526 حصانا، وبعد أن اضاف مالك السيارة نجمة هذا الموضع بعض الترقيات لها، ارتفعت قوة الاحصنة لتصل إلى 1.143 حصانا.

بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، ومن خلال هذه القدرات حققت السيارة  توقيت زمني يقدر بـ 8.6 ثانية لمسافة الربع ميل وعند سرعة تقدر بـ 262 كليومتر في الساعة، ولكن بعد ان حصلت فورد موستنج شيلبي GT350 على حزمة الترقيات المذهلة، استطاعت أن تقطع نفس المسافة وهي الربع ميل خلال مدة زمنية تستغرق 7.85 ثانية فقط، بعد ان وصلت إلى سرعة قصوى تبلغ 301 كيلومتر في الساعة.

وشهدت ايضا النسخة فورد موستنج شيلبي GT350 المعدلة ترقية اخرى تتعلق بناقل الحركة، حيث زودت بعلبة تروس اوتوماتيكية طراز TH400 والتي تشتهر بها وسط عالم سباقات التسارع، مما يمنحها افضلية الانطلاق، بالاضافة إلى امتلاك هذه النسخة للعديد من المقاومات الاخرى والتي تتعلق بالتصميم الخارجي، حيث ظهرت باطلالة رائعة تحمل الكثير من اللمسات الرياضية.

فورد موستنج شيلبي GT350 فورد موستنج شيلبي GT350 سيارة فورد موستنج شيلبي GT350

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الضحى يغفر الذنب ويفرج الهم والكرب.. ردده في هذا الوقت

بـ تيشرت احمر.. أحمد الفيشاوي يؤدي تدريبات شاقة في الجيم | شاهد

بجاكيت أسود لامع ... شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر انستجرام

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

عمرو الحديدي: روح وشخصية الأهلي ظهرت فى قمة الزمالك

دعاء بعد صلاة الفجر بأربعين ألف حسنة .. لا يعرفه كثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

بالشماريخ.. محمد صلاح يثير الجدل بصورة غريبة بعد خماسية الأهلي على الزمالك

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجلا والسم يأكل أعضاءه

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ