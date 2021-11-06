تعديلات رائعة للسيارة فورد موستنج شيلبي GT350 .. شاهد

تحظى فورد موستنج شيلبي GT350 بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، ويرجع ذلك إلى امكانياتها القوية والتي تضم حزمة من القدرات العالية، ولكن يبدو ان عشاق تعديلات السيارات ابرهتهم هذه النسخة، ليقوم احد مالكي موستنج شيلبي باضافة لمسات رائعة تجعلها من ابرز المركبات وسط اصدارات تلك النسخة القوية.

تعديلات رائعة للسيارة فورد موستنج شيلبي GT350

حصلت النسخة الاولى من السيارة فورد موستنج شيلبي GT350 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 بسعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 526 حصانا، وبعد أن اضاف مالك السيارة نجمة هذا الموضع بعض الترقيات لها، ارتفعت قوة الاحصنة لتصل إلى 1.143 حصانا.

بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، ومن خلال هذه القدرات حققت السيارة توقيت زمني يقدر بـ 8.6 ثانية لمسافة الربع ميل وعند سرعة تقدر بـ 262 كليومتر في الساعة، ولكن بعد ان حصلت فورد موستنج شيلبي GT350 على حزمة الترقيات المذهلة، استطاعت أن تقطع نفس المسافة وهي الربع ميل خلال مدة زمنية تستغرق 7.85 ثانية فقط، بعد ان وصلت إلى سرعة قصوى تبلغ 301 كيلومتر في الساعة.

وشهدت ايضا النسخة فورد موستنج شيلبي GT350 المعدلة ترقية اخرى تتعلق بناقل الحركة، حيث زودت بعلبة تروس اوتوماتيكية طراز TH400 والتي تشتهر بها وسط عالم سباقات التسارع، مما يمنحها افضلية الانطلاق، بالاضافة إلى امتلاك هذه النسخة للعديد من المقاومات الاخرى والتي تتعلق بالتصميم الخارجي، حيث ظهرت باطلالة رائعة تحمل الكثير من اللمسات الرياضية.