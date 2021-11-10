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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تزيح الستار عن أحدث منافس لسيارات Camry

Mondeo
Mondeo

أصبحت شركات السيارات العالمية تتنافس فيما بينها، فى إصدار النسخ والطرازات المتشابهة من الفئات المختلفة البيك اب والسيدات والهتشباك والـ SUV .

 

ومؤخرا أعلنت شركة فورد الامريكية عن تصميم سياراتها السيدان الرياضية القوية Mondeo الجديدة، والتى يؤكد الجميع انها ستشكل منافس قوى للسيارة تويوتا Camry طراز العام.

 

وأعلنت من قبل فورد ان السيارة Mondeo ، ستستمد قوتها محركات توربينية بسعة 2.0 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 238 حصانا، وستعمل السيارة بنظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

 

ويأتي الهيكل الخارجى للسيارة Mondeo ، بطول 4 أمتار و93 سنتيمترا، بعرض 187 سم، وارتفاع 150 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيه ازدادت لتصبح 294 سم.

 

وتظهر Mondeo بشكل يوحى بالقوة من خلال تصميم واجهاتها الأمامية والانحناءات التي أصبحت أكثر بروزا على غطاء المحرك، والهيكل الأكثر انسيابية، وزودتها فورد بعجلات عريضة بمقاس 19 إنش، وجنح هوائي صغير على مؤخرة الصندوق الخلفي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

 

وتأتى Mondeo ، بالعديد من أنظمة الحماية والأمان والرفاهية منها نظام تشغيل المحرك والمكيفات عن بعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.

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