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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم مخيف.. نجاة رجل عجوز من تمساح كبير.. فيديو

نجاة رجل عجوز من
نجاة رجل عجوز من تمساح كبير

تعرض رجل عجوز يبلغ من العمر 60 عاما لهجوم مخيف من تمساح يبلغ طوله ما يقرب من 4 أمتار.

ونجح الرجل العجوز من تخليص نفسه من التمساح من خلال  طعنه مرارا على الرأس بسكين جيب، فيما كان يجره داخل مياه نهر، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء.

وقال عناصر حماية الثروة الحيوانية إن الرجل الأسترالي له حظوظ في البقاء على قيد الحياة بعد هجوم ضفة نهر معزول في شبه جزيرة كايب يورك في أقصى شمال أستراليا.

وعن كواليس الهجوم أضاف مات براين من وزارة البيئة في ولاية كوينزلاند: «حصلت مواجهة وقد أفلت لحسن الحظ من فكي التمساح البالغ طوله ما بين أربعة أمتار وأربعة أمتار ونصف متر، ولكن فرص القيام بذلك شبه معدومة». 


وكان الرجل قد توجه للصيد الأسبوع الماضي في أرض يملكها قرب هوب فال على بعد حوالي خمس ساعات بالسيارات من كيرنز، وقد أبعد ثوراً من ضفة النهر ليتمكن من التمركز في المكان، لكن عندها تعرض الأسترالي الستيني لهجوم التمساح.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الرجل  رأى التمساح قبل ثوان من الهجوم، وقد أطاح به حين كان يهمّ برمي سنارته، لكن تمسك الصياد بغصن شجرة في محاولة يائسة للبقاء خارج النهر فيما كان التمساح يطبق بفكيه على حذائه.

وخسر الرجل سريعا المعركة وجرّه الحيوان إلى النهر، لكن الرجل نجح إثر دخوله المياه في سحب سكين كان يضعه على وسطه وسدّد طعنات عدة على رأس التمساح إلى أن أفلته.

وخرج بعدها الصياد الستيني من النهر وتوجه إلى مستشفى في كوكتاون حيث تلقى العلاج، قبل نقله إلى مستشفى بمدينة كيرنز حيث لا يزال يتعافى بعد أسبوع من الحادثة.

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