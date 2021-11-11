موظفان بوحدة محلية في الغربية يحصلان علي رشوة لتسهيل البناء على أرض زراعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظفان بإحدى الوحدات المحلية في الغربية باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص من زفتى بالغربية من خلال قيام أحدهما باستصدار ترخيص بناء عقار على أرض زراعية وعدم قيام المتهم الآخر بتحرير ثمة محاضر تعدى على الأرض الزراعية المشار إليها.

مما مكن المذكور من البناء بالمخالفة للقانون والإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير مقابل تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالك الأرض الزراعية المشار إليها.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.