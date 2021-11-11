Squid Game يتفوق على صراع العروش في مشاهدات يوتيوب

تجاوز المسلسل الكوري الجنوبي الشهير Squid Game أو لعبة الحبار، الذي أنتجته وعرضته منصة نتفليكس، نجاح المسلسل الشهير Game of Thrones أو صراع العروش من حيث عدد المشاهدات على يوتيوب.

ووصل عدد مشاهدات مقاطع "لعبة الحبار" حوالي 17 مليار مشاهدة، في الوقت نفسه بلغ عدد الإعجابات أو التعليقات على مقاطع الفيديو ذات الصلة 533 مليونا بحسب موقع سبوتنيك.

في الوقت نفسه، حصدت مقاطع مسلسل "صراع العروش" خلال عشر سنوات 16.9 مليار مشاهدة، و233 مليون تعليق وردود تركت تحت الفيديو.

وأكد مدير الإنتاج هوانغ دونغ هيوك تجديده عقد المسلسل للموسم الثاني، وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشروط والأحكام الدقيقة للمشروع.

وقدرت صحيفة "بلومبرغ" أرباح نتفليكس من المسلسل حوالي 900 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع تكلفة إنتاج المسلسل التي بلغت 21.4 مليون دولار فقط.

نجاح مسلسل لعبة الحبار

وحظيت الدراما الكورية Squid Game بـ 111 مليون مشاركة منذ إطلاقها منتصف سبتمبر الماضي، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي حققه مسلسل "بريدجرتون" الأمريكي، وهو 82 مليون مشاهدة في الفترة الزمنية ذاتها.

ويظهر ذلك أن خطة عملاقة البث الرقمي لزيادة إنتاجاتها الدولية، قد حققت نجاحاً ساحقاً حسب موقع بي بي سي.

وقالت رئيسة نتفليكس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ مينوينج كيم لـ"سي إن إن" إنّ "لعبة الحبار تجاوز حدود أكثر أحلامنا جموحاً".

وبدأ عرض السلسلة المؤلفة من تسع حلقات في سبتمبر، وتمزج بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، عبر شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية.

في نهاية اللعبة، ينال الفائز مبلغ 45.6 مليار وون كوري (حوالي 38.1 مليون دولار تقريباً)، وذلك ليس بالأمر السيء، حتى يدرك المتسابقون أن من يخسر، يقتل.

واستقطب مسلسل Squid Game جمهوراً كبيراً جداً من كل أنحاء العالم بفضل مجموعة عوامل، أحدها جمعُه بين التسلية الطفولية وعواقبها المميتة، إضافة إلى الإنتاج المتقن والسينوغرافيا الضخمة.