عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Squid Game يتفوق على صراع العروش في مشاهدات يوتيوب

لعبة الحبار وصراع
لعبة الحبار وصراع العروش

تجاوز المسلسل الكوري الجنوبي الشهير Squid Game أو لعبة الحبار، الذي أنتجته وعرضته منصة نتفليكس، نجاح المسلسل الشهير  Game of Thrones أو صراع العروش من حيث عدد المشاهدات على يوتيوب.

ووصل عدد مشاهدات مقاطع "لعبة الحبار" حوالي 17 مليار مشاهدة، في الوقت نفسه بلغ عدد الإعجابات أو التعليقات على مقاطع الفيديو ذات الصلة 533 مليونا بحسب موقع سبوتنيك. 

في الوقت نفسه، حصدت مقاطع مسلسل "صراع العروش" خلال عشر سنوات 16.9 مليار مشاهدة، و233 مليون تعليق وردود تركت تحت الفيديو.

وأكد مدير الإنتاج هوانغ دونغ هيوك تجديده عقد المسلسل للموسم الثاني، وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشروط والأحكام الدقيقة للمشروع.

وقدرت صحيفة "بلومبرغ" أرباح نتفليكس من المسلسل حوالي 900 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع تكلفة إنتاج المسلسل التي بلغت 21.4 مليون دولار فقط.

نجاح مسلسل لعبة الحبار

وحظيت الدراما الكورية Squid Game   بـ 111 مليون مشاركة منذ إطلاقها منتصف سبتمبر الماضي، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي حققه مسلسل "بريدجرتون" الأمريكي، وهو 82 مليون مشاهدة في الفترة الزمنية ذاتها.

ويظهر ذلك أن خطة عملاقة البث الرقمي لزيادة إنتاجاتها الدولية، قد حققت نجاحاً ساحقاً حسب موقع بي بي سي. 

وقالت رئيسة نتفليكس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ مينوينج كيم لـ"سي إن إن" إنّ "لعبة الحبار تجاوز حدود أكثر أحلامنا جموحاً".

وبدأ عرض السلسلة المؤلفة من تسع حلقات في سبتمبر، وتمزج بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، عبر شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية.

في نهاية اللعبة، ينال الفائز مبلغ 45.6 مليار وون كوري (حوالي 38.1 مليون دولار تقريباً)، وذلك ليس بالأمر السيء، حتى يدرك المتسابقون أن من يخسر، يقتل.

واستقطب مسلسل Squid Game  جمهوراً كبيراً جداً من كل أنحاء العالم بفضل مجموعة عوامل، أحدها جمعُه بين التسلية الطفولية وعواقبها المميتة، إضافة إلى الإنتاج المتقن والسينوغرافيا الضخمة.

Squid Game لعبة الحبار Game of Thrones صراع العروش نتفليكس

ترشيحاتنا

8 مدنيين وسيدتين.. تعرف على تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد

سلالة قاتلة من كورونا.. احتماء زعماء إسرائيل في مخبأ حصين

داخل مسجد.. السجن 5 سنوات لعامل بـ أوقاف الإسكندرية هتك عرض طفلين

حدث بيئي فريد.. زوجين من عروس البحر يتألقا بمنطقة مجاويش بالغردقة

أحمد مجدي: البعض اعتقد تكرار الأهلي للفوز 6-1 في القمة 123 ..فيديو

على باب الطيارة.. سائق أمين يعيد حقيبة سائح قبل سفره من الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

بيبي بوشهري.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر الكويتية بسبب فيديو فاضح.. شاهد

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

دماء مع شهر العسل.. قصة قتل عروس في ظروف غامضة.. الزوج متهم

خرج عن اللياقة.. رابطة النقاد الرياضيين توجه رسالة حادة لحسام حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطعن على انتخابات اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين .. مستند

أم حبيبة تشارك زوجها حفلة تعذيب طفلتها حتى الموت وتلقي جثتها في الشارع

وداعا ذوات "الثلاث عجلات".. أسعار ومواصفات « ميني فان» بديل التوك توك

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

فيديو

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

الأحلام الوهمية تتحقق بكارنيه "مضروب".. القبض على طبيبة نساء وتوليد مزيفة بسوهاج

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ