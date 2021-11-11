طبول الحرب تدق.. تحذير شديد اللهجة من روسيا لـ أمريكا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن إجراء الجيش الأمريكي لتدريبات عسكرية بالقرب من حدود روسيا عمل عدائي من قبل أمريكا، مشيرة إلى أن موسكو لم تستفز أحدا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قالت وزارة الدفاع الروسية: "روسيا لم تستفز أحدا، ونشاط الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة البحر الأسود شهد تناميا ملحوظا".

كما أشارت إلى أن "المقاتلة الروسية Su-30 أقلعت الأربعاء لاعتراض طائرة استطلاع بريطانية من طراز RC-135 على مقربة من حدود البلاد".

وأوضحت أن "طائرة الاستطلاع البريطانية RC-135 حاولت الاقتراب من الحدود الروسية صوب شبه جزيرة القرم لمسافة 30 كيلومترا، بعد اعتراضها".

وقالت إنه تم اكتشاف 4 طائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود خلال يوم واحد فقط.