في 14 يوما.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

بدون رجيمات قاسية يمكنك التخلص من وزنك الزائد برجيم صحى وغير قاسٍ لحرق الدهون إليك خطته لمدة أسبوعين.
الأسبوع الأول
اليوم الأول والثانى
الإفطار اليومى :
بيضة مسلوقة + طبق سلطة
بعد ساعه ..
كوب قرفة بالجنزبيل
الغذاء:علبة تونة بدون زيت + نصف رغيف بلدى
العشاء:3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف بلدى
اليوم الثالث والرابع والخامس
الإفطار:قطعة جبن قريش + ربع رغيف عيش بلدى
بعد ساعه ..كوب جنزبيل بالليمون
الغداء ..طبق شوربة كرنب + شريحة لحم مشوى أو صدر دجاجة مشوية + طبق سلطة خضراء
العشاء ..كوب زبادى
اليوم السادس والسابع ..
الأفطار ..كوب شاى باللبن + 2 بسكويت ديجستيف
الغداء ..كوب شوربة خضار + 2 شريحة لحم دجاج + طبق سلطة
العشاء ..كوب زبادى
الأسبوع الثانى
الإفطارالساعة الثامنة صباحا :
طبق من الشوفان بملعقة عسل
أو
طبق من الجبن القريش بالخيار + 1 توست سن
بعد ساعتين
ثمرة تفاح
الساعة الرابعه عصرا
سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلاطة خضراءأو
ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة
بعد ساعتين ..كوب من بذور الكتان
العشاء
ثمرة فاكهة +كوب زبادى