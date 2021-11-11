في 14 يوما.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

بدون رجيمات قاسية يمكنك التخلص من وزنك الزائد برجيم صحى وغير قاسٍ لحرق الدهون إليك خطته لمدة أسبوعين.

الأسبوع الأول

اليوم الأول والثانى

الإفطار اليومى :

بيضة مسلوقة + طبق سلطة



بعد ساعه ..

كوب قرفة بالجنزبيل



الغذاء:علبة تونة بدون زيت + نصف رغيف بلدى

العشاء:3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف بلدى



اليوم الثالث والرابع والخامس



الإفطار:قطعة جبن قريش + ربع رغيف عيش بلدى

بعد ساعه ..كوب جنزبيل بالليمون

الغداء ..طبق شوربة كرنب + شريحة لحم مشوى أو صدر دجاجة مشوية + طبق سلطة خضراء

العشاء ..كوب زبادى



اليوم السادس والسابع ..

الأفطار ..كوب شاى باللبن + 2 بسكويت ديجستيف

الغداء ..كوب شوربة خضار + 2 شريحة لحم دجاج + طبق سلطة

العشاء ..كوب زبادى





الأسبوع الثانى

الإفطارالساعة الثامنة صباحا :

طبق من الشوفان بملعقة عسل

أو

طبق من الجبن القريش بالخيار + 1 توست سن

بعد ساعتين

ثمرة تفاح

الساعة الرابعه عصرا

سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلاطة خضراءأو

ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة

بعد ساعتين ..كوب من بذور الكتان

العشاء

ثمرة فاكهة +كوب زبادى