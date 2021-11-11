إعلامية صينية: زيادة معدلات إصابات كورونا أحد أسباب تخزين المواد الغذائية.. فيديو

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وينج، إن زيادة معدلات إصابات كورونا أحد أسباب تخزين المواد الغذائية في الصين.

وأضافت فيحاء وينج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الجو البارد في الشتاء طلب تخزين المواد الغذائية في الصين.

وتابعت فيحاء وينج، إن هناك توجيها صادرا عن وزارة التجارة الصينية بهذا الخصوص، الأمر الذي أحدث حالة من الاضطراب والتساؤلات على منصت السوشيال ميديا في الصين.

لضمان الإمداد واستقرار

وناشدت وزارة التجارة الصينية، السلطات المحلية بالقيام بعمل جيد لضمان الإمداد واستقرار الأسعار، وأن تقدم أى تحذيرات مبكرة لأى مشكلات تتعلق بالإمداد.