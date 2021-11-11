نوستالجيا| زى النهاردة.. الأهلي يهزم المقاولون العرب والمنيا في الدوري المصري

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي يوم الجمعة الموافق 11 نوڤمبر عام 1983 علي نظيره فريق المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة في ختام الأسبوع الثالث للدوري.

أحرز هدف المارد الأحمر مختار مختار في الدقيقة 22 من الشوط الاول قبل أن يخرج للإصابة علي يد سعيد الشيشيني قائد فريق ذئاب الجبل ويفشل في العودة بعدها للملاعب.

المارد الأحمر حصل على أول نقطتين له في الموسم بعد تأجيل أولي مباراتين وثأر من حامل اللقب الذي هزمه مرتين في الموسم الماضي.

كما تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي يوم الاحد الموافق 11 نوفمبر عام 1984 علي نظيره فريق المنيا بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين علي ملعب ستاد المنيا في الاسبوع الخامس للدوري العام.

وعقب الفوز على المقاولون العرب رفع الشياطين الحمر رصيده الي عشر نقاط فى جدول المسابقة المحلية.

مصطفي عبده وضياء السيد سجلا هدفي اللقاء في مرمي الحارس سعيد عبد العظيم في الدقيقتين 15 و 35 من الشوط الاول.

وتعتبر المباراة هي الاولي للفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني الجديد محمود السايس وذلك بعد هروب الانجليزي دون ريفي قبل ثلاثة أيام بداعي ظروفه الأسرية.