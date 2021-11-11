نسرين طافش تعتذر عن الجزء الثاني من المداح.. تعرف على الأسباب

أعتذرت الفنانة نسرين طافش عن تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل المداح وأوضحت أسبابها من خلال حسابها الرسمي على تويتر.

وكتبت نسرين:"اعتذرت عن المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سورية وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق ، اتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني.

وكانت قد قالت الفنانة نسرين طافش عن دورها في مسلسل المداح الجزء الأول :" مسلسل المداح كان فرصة جميلة لتقديمي للجمهور المصري بشكل مختلف تمامًا ".

وأضافت نسرين طافش خلال حوارها خلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة :" الشخصية كانت مختلفة على صعيد العالم الداخلي شكلًا ومضمونًا وفكرًا والبنات والناس حبوها عشان كانت انسانة بسيطة قريبة من الشارع والناس وبتمثل مشاكل كتير البنات بتعاني منها ".

وتابعت نسرين طافش : "لما شخصيتها تغيرت وبقت انسانة قوية ده كان مثال لأي امرأة عشان تعرف إن هى تقدر تأخذ حقها بيدها وكان الدور بالنسبة لي السهل الممتنع ولكن ربنا وفقني " .