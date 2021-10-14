نسرين طافش : مسلسل المداح قدمني للجمهور المصري بشكل مختلف

قالت الفنانة نسرين طافش عن دورها في مسلسل المداح :" مسلسل المداح كان فرصة جميلة لتقديمي للجمهور المصري بشكل مختلف تمامًا ".



وأضافت نسرين طافش خلال حوارها خلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة :" الشخصية كانت مختلفة على صعيد العالم الداخلي شكلًا ومضمونًا وفكرًا والبنات والناس حبوها عشان كانت انسانة بسيطة قريبة من الشارع والناس وبتمثل مشاكل كتير البنات بتعاني منها ".

وتابعت نسرين طافش : "لما شخصيتها تغيرت وبقت انسانة قوية ده كان مثال لأي امرأة عشان تعرف إن هى تقدر تأخذ حقها بيدها وكان الدور بالنسبة لي السهل الممتنع ولكن ربنا وفقني " .

وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.