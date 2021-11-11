رئيس الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية: نتمنى خروج فكرة بيت العائلة المصرية للخارج

قال المطران سامي فوزي، رئيس الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في إقليم الإسكندرية، إن بيت العائلة المصرية يهدف لنشر القواسم المشتركة بين الأديان ونشر ثقافة قبول الآخر.

وأضاف المطران سامي فوزي، في تصريح خاص لصدى البلد، أن بيت العائلة المصرية ينزل إلى أرض الواقع ويجمع بين المسلمين والمسيحيين ويهدف للوصول لكل فئات الشعب.

وأشار إلى أن بيت العائلة المصرية ، حقق الكثير من الإنجازات في العشر أعوام الماضية منذ بداية تأسيسه، متمنيا أن يكون هناك استمرار لهذه الجهود والإنجازات.

وأيد المطران سامي فوزي، أن تخرج فكرة بيت العائلة المصرية إلى العمل خارج مصر، ليكون هناك امتداد لنشاط بيت العائلة خارج مصر.

وأكد أن المواطنين حينما يرون اللقاءات الودية بين المسلمين والمسيحيين على مستوى القيادة فإن هذا يعود بالفائدة بطريقة إيجابية على كل فئات الشعب.



وأضاف، أنني شاركت في أعمال ولقاءات بيت العائلة المصرية في الإسكندرية، وكنا نقوم بعمل فعاليات على مستوى الإسكندرية لنشر ثقافة التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين.

وذكر أنه كان يتم التنسيق مع التربية والتعليم، لإرسال شيخ وقسيس في المدارس والدخول إلى الفصول وعمل محاضرات للتلاميذ ، ليرون الشيخ والقسيس جنبا إلى جنب تجمعهم روح المحبة والسلام.