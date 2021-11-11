"حواديت الأراجوز" ينطلق بمحافظات الصعيد

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان البيت الفني يولي اهتماما كبير بمسرح الأطفال والموجه لتهيئة الأطفال وتثقيفهم ورفع وعيهم، حيث تضم الإنطلاقة الثانية على ٤ عروض موجهين للطفل، حيث يقدم عرض "حواديت الأراجوز" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال ب ٣ محافظات بصعيد مصر وهم الفيوم، بني سويف ، المنيا، و حتى ٢٠ من شهر نوفمبر الجاري بالمجان.

يقول الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال ، ان العرض بدأ تقديمه بمحافظة الفيوم، حيث يقدم العرض حفلات صباحية بقصر ثقافة الفيوم، و لاقى إقبالا كبيرا من الأطفال ، وخاصة طلاب المدارس سواء من المدينة ، أو طلاب مدارس من القرى المجاورة و التي تصل أعدادها إلى ٤ مدارس في العرض الواحد ، ومن المقرر ان ينتقل العرض الى محافظة بني سويف الإثنين المقبل.



"حواديت الأراجوز "بطولة رندا قطب ، محمود عامر، عادل الكومي، عادل خلف، مجدي عبيد، رندا ابراهيم، محمد خليل ، عادل ماضى، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف رندا إبراهيم ، و من إخراج محسن العزب.