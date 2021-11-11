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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري تغذية يوجه نصيحة لمرضى السمنة.. فيديو

السمنة
السمنة

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن  مريض السمنة يجب أن يتابع مع الطبيب المختص لتحديد المواد الفعالة التي تخفض الوزن بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن أخصائي التغذية يسأل مريض السمنة على وزنه وطوله وصحته، ومن خلال هذه البيانات يستطيع أن يصف الكورس المناسب.

 

وتابع "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة ، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن خفض الوزن في العمر الصغير أسهل من خفض الوزن في عمر متقدم، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل بصورة كاملة مع تقدم العمر.

 

 ولفت إلى أن هناك امكانية لخفض الوزن بدون الشعور بحرمان من طعام معين، من خلال تناول بعض الأعشاب الطبيعية والألياف ، مشيرًا إلى أن وصف هذه الأعشاب والألياف يختلف وفقًا لتمركز السمنة أو العمر.

 


استشاري: زيادة الوزن تؤثر سلبًا على المناعة

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن  الدهون تتوزع على كل انحاء الجسم بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن مريض السمنة الذي ينخفض وزن يقوم بارتداء حذار أقل في المقاس.

وتابع "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مريض السمنة يكون لديه شهوة كبيرة في تناول الطعام، وهذا بسبب أن هرمون الشبع  لا يستطيع أن يصل إلى المخ، بسبب أن السعرات الحرارية الكبيرة ترفع نسبة السكر في الدم،  وهذا يعطي إشارة في المخ بأن هناك جلوكوز بنسبة كبيرة في الجسم، فيقوم البنكرياس بإفراز كمية كبيرة من الانسولين لكي يتعادل نسبة السكر، مما يؤدي إلى حجم هرمون الشبع عن المخ.

ولفت إلى أن زيادة إفراز الانسولين يؤدي إلى الإصابة بالسكر والضغط ويؤثر بشكل سلبي على العين، وقد يؤدي إلى تأخر الإنجاب بسبب الإصابة بتكيس المبايض لدى السيدات ، خلاف أن يؤدي إلى نقص المناعة.

 

 

 
بالفيديو...استشاري يكشف دور الألياف الغذائية في خفض الوزن

 قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن  مريض السمنة الذي يعاني من الشهية المرتفعة، لابد أن يتناول مواد تقلل الشهية مثل الجرسنيا التي تقلل الشهية ، وفي نفس الوقت تقلل عدد وحجم الخلايا الدهنية.

وتابع "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الألياف الغذائية لا تمتص من الجسم، ولا تحتوي على سعرات حرارية، وتزيد من الشعور بالعطش، مما يؤدي إلى تناول قدر كبير من المياه، فتمدد الألياف داخل المعدة، وبالتالي يشعر مريض السمنة بالشبع بدون تناول أي سعرات حرارية.

 وأشار إلى أن النباتات الطبيعية  الخاصة بخفض الوزن، لا تتعارض مع امتصاص الحديد والكالسيوم، مشيرة إلى ضرورة المتابعة مع الطبيب المختص لوصف العلاج المناسب والمكملات الغذائية الآمنة.

 

 

 

حرق الدهون صدى البلد استشاري تغذية زيادة الوزن الأعشاب السعرات الحرارية النباتات التغذية العلاجية

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