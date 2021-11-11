"حواديت الأراجوز" ينطلق بمحافظات الصعيد بالمجان من أجل الأطفال

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان البيت الفني يولي اهتماما كبير بمسرح الأطفال و الموجه لتهيئة الأطفال و تثقيفهم و رفع وعيهم ، حيث تضم الإنطلاقة الثانية ٤ عروض موجهين للطفل .

و يقدم عرض " حواديت الأراجوز " من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال ب ٣ محافظات بصعيد مصر و هم الفيوم، بني سويف ، المنيا ، و حتى ٢٠ من شهر نوفمبر الجاري بالمجان .

يقول الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال ، ان العرض بدأ تقديمه بمحافظة الفيوم ، حيث يقدم العرض حفلات صباحية بقصر ثقافة الفيوم ، و لاقى اقبالا كبيرا من الأطفال ، و خاصة طلاب المدارس سواء من المدينة ، أو طلاب مدارس من القرى المجاورة و التي تصل اعدادها الى ٤ مدارس في العرض الواحد .

وتابع الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال أنه من المقرر ان ينتقل العرض الى محافظة بني سويف الأثنين المقبل .

"حواديت الأراجوز "بطولة رندا قطب ، محمود عامر ، عادل الكومي، عادل خلف، مجدي عبيد، رندا ابراهيم، محمدخليل ، عادل ماضى، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف رندا إبراهيم ، و من إخراج محسن العزبي.