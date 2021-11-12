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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملحمة وطنية.. تعويم باخرة سياحية عقب شحوطها بنيل أسوان

تعويم الباخرة السياحية
تعويم الباخرة السياحية بأسوان

نجحت جهود الأجهزة المختلفة بمحافظة أسوان مساء الخميس، في إعادة تعويم الباخرة السياحية التي تعرضت للشحوط أمام مرسى معبد كوم أمبو، وعلى متنها 70 سائحاً من مختلف الجنسيات قادمة من الأقصر وكانت في طريقها إلى مدينة أسوان. 

 

وكانت قد إستعانت لجنة إدارة الأزمة التى شكلها محافظ أسوان، برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، ومشاركة المهندس محمد علي الشروني مدير عام الري، ومسئولين من هيئة النقل النهري وشرطة الإنقاذ النهري وآخرين، بباخرة سياحية أخرى للمساعدة في سحب الباخرة العالقة فوق إحدى الجزر وسط النيل أمام معبد كوم أمبو، كما دفعت هيئة النقل النهري، بـ2 كراكة و2 صندل لمحاولة سحب الباخرة، بجانب أعمال شفط الرمال.

 

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وتم على مدار يوم الخميس تنفيذ ملحمة وطنية من تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق شعار رفعته كافة الأجهزة والجهات المعنية داخل محافظة أسوان للعمل على تعويم الباخرة السياحية "ملكة النيل" والتى تعرضت للشحوط صباح الخميس أثناء سيرها بمجرى نهر النيل. 

 

وكان على متن الباخرة نحو 70 سائحًا من جنسيات مختلفة وتعرضت للشحوط بإحدى الجزر النيلية أمام مرسى كوم أمبو، بينما كانت في طريقها لمدينة أسوان دون وقوع أي إصابات لمستقليها. 

 

وقد إنتقلت عدسة " صدى البلد " لموقع شحوط الباخرة السياحية أمام مرسى معبد كوم أمبو، والذى شهد تواجد أمنى مكثف ووجود للأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والمهندس محمد على الشرونى مدير عام الري، وآخرين. 

وكانت قد بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو العميد محمد هلال، إخطاراً من قوة تأمين مرسى معبد كوم امبو، يفيد بتعرض باخرة "ملكة النيل " للشحوط فى أحد إلجزر  أمام المرسى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المسطحات والعائمات لمكان للشحوط.  

وتبين أن الباخرة عقب وصولها من مرسى إدفو وعلى متنها 70 سائحا من مختلف الجنسيات رست على مرسى معبد كوم أمبو، وزار طاقمها المعبد ومتحف التماسيح وأثناء تحركها من مرسى كوم أمبو متجهة المرسى أسوان تعرضت للشحوط فى أحد الجزر، وتم على الفور الإستعانة بعدد من الكراكات والأوناش فى محاولة لسحب الباخرة.  

فيما قامت الهيئة العامة للنقل النهرى بالدفع بعدد 2 كراكة و2 صندل للسحب، بجانب شفط الرمال، وأتم تشكيل خلية أزمة تضم جميع المسئولين المختصين بقيادة نائب المحافظ أحمد شعبان الذين توجهوا لموقع الشحوط للأسرع بتعويم الفندق العائم.  

كما تم إستكمال البرنامج السياحى للأفواج السياحية المقيمة به بزيارة معبد كوم أمبو ، بجانب إستمتاعهم بالخدمات الترفهية والسياحية المقدمة لهم.  

بينما كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه جارى التنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، و اللواء شعبان عبد السلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى لتكثيف أعمال تطهير المجرى الملاحى من خلال تكريك وتطهير نهر النيل بطول 125 كم داخل نطاق المحافظة وخاصة فى 5 مناطق تقع بها جزر وترسيبات طينية.  

وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الإختناقات الملاحية ، وهو الذى يتوازى مع تركيب شمندورات فى المسافة ما بين أسوان والأقصر للقضاء على ظاهرة الشحوط ، ولكن عدم الإلتزام بتركيب أجهزة الجس الصوتى و GPS والأخطاء البشرية لقائدى الفنادق العائمة والدهبيات ، وهو الذى يحتاج إلى مراجعة من الشركات المالكة لها .

تعويم الباخرة السياحية بأسوان 
تعويم الباخرة السياحية بأسوان 
تعويم الباخرة السياحية بأسوان 
تعويم الباخرة السياحية بأسوان 
تعويم الباخرة السياحية بأسوان 
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