الصحة: نحن في ذروة الموجة الرابعة من كورونا ونتوقع الفترة القادمة انكسارها.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه اعتبار من يوم الإثنين القادم سيمنع دخول الموظفين دون أن يكون معه ما يثبت حصوله على لقاح كورونا، ومن 1 ديسمبر يمنع دخول المواطنين المصالح الحكومية.

وأضاف خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن توجيهات القيادة السياسية التوسع بالتطعيمات بجميع أنحاء البلاد ويتم تطعيم نصف مليون مواطن يوميا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الأعداد تتزايد يوميا بالمحافظات، وأيضا يوجد تسجيل لتلقى اللقاح والحصول عليه من داخل محطات المترو، مؤكدا أنه تم التوسع داخل محطات القطارات من أجل تلقى المواطنين اللقاح؟

انكسار

وأوضح مجاهد: نحن في ذروة الموجة الرابعة من كورونا ونتوقع الفترة القادمة أن يكون هناك انكسار في الموجة، ولم يتم رصد أي متحور جديد في مصر.