تركي آل الشيخ يعلن بث فعاليات موسم الرياض على منصة "شاهد"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن بدء بث أحداث وفعاليات موسم الرياض على منصة “شاهد” في قناة خاصة بالموسم تحت مسمى تخيل.

وكتب تركي آل الشيخ في تويتة له: “اليوم وقعنا اتفاقية مع المجموعة العملاقة mbc group مع اخي الغالي وليد البراهيم لبث أحداث و فعاليات موسم الرياض على منصة شاهد في قناة خاصة بالموسم تحت مسمى تخيل … وبشكل حصري في بعض الفعاليات والمسرحيات والحفلات”.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، يوم الخميس، وصول زوار موسم الرياض إلى 2 مليون شخص.

وكتب آل الشيخ في تغريدة على تويتر: "الحمدلله وصل عدد زوار موسم lلرياض لـ 2 مليون زائر حتى الان في 20 يوما".

وأضاف: "اتقدم بخالص الشكر لسيدي قائدنا الملهم على دعمه اللامحدود، واشكر كل الجهات المساندة، وإلى من يعمل في الموسم في كل الزونات انتم في القلب".

يذكر أن بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".