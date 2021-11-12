أبطال مسلسل مارفل الجديد Hawkeye في العرض الخاص.. وهذا موعد عرضه

نظمت شركة مارفل العالمية عرضا خاصا لمسلسلها الجديد مع ديزني Hawkeye، الذي تدور أحداثه حول شخصية هوكي أحد أبرز أعضاء الأفينجرز وأبطاله الخارقين.

يلعب الممثل الشهير جيريمي رينر دول كلينت بارتون أو هوكي بطل مارفل الذي يواجه الأشرار مستخدما النشابة والقوص، وتشاركه البطولة فلورانس بوغ وهايلي ستاينفيلد وفيرا فارميجا وعيرهم.

يبدأ عرض مسلسل مارف الجديد Hawkeye على منصة ديزني بلس يوم 24 نوفمبر الجاري حصريا، وهو من إخراج ريس توما.

وتألق أبطال مسلسل Hawkeye على السجادة الحمراء للعرض الخاص الذي أقيم في لندن وحضره أبرز أعضاء الأفينجرز مع أصدقائه الجدد.

أزمة مارفل و Eternals

يأتي ذلك في ظل أزمة مارفل الكبرى التي وقعت بسبب فيلمها الجديد Eternals، الذي تسبب في حالة من الجدل خلال الفترة الماضية.

عرض فيلم Eternals في دور العرض الأمريكية يوم 5 نوفمبر الجاري، وحقق إيرادات بلغت حوالي 76 مليون دولار في البوكس أوفيس المحلي، فيما حقق على مستوى العالم حوالي 166 مليون دولار.

وصف تقرير لموقع فاريتي حول إيرادات فيلم Eternals المحلية بأنها تعد "خيبة أمل" كبيرة لمارفل التي تلقى أفلامها رواجا كبيرا، وتحقق أرقام عالية في شباك الإيرادات.

سجل Eternals واحد من أسوء الافتتاحيات السينمائية في تاريخ أفلام مارفل، رغم كتيبة أبطاله الكبيرة التي تضم على رأسها أنجلينا جولي وسلمى حايك وجيما تشان وريتشارد مادن وكيت هارينجتون.

في الوقت نفسه لم يلق الفيلم الإقبال والصدى المناسب لدى الجمهور مثل غيره من أعمال مارفل التي حققت أرقام كبيرة في شباك التذاكر.

منع Eternals في مصر

أعلنت إحدى السينمات الكبرى، منع فيلم ETERNALS من العرض قبل ساعات من طرحه في دور العرض المصرية.

تسبب فيلم ETERNALS في أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد منع عرضه في عدد من الدول العربية؛ بسبب احتوائه على مشاهد وأفكار تخالف قوانين الرقابة.

وعللت دار السينما الشهيرة، في منشور لها على موقع فيسبوك عن الفيلم، قائلة "تم منع عرض فيلم ETERNALS من دور العرض لاختلافه مع قيم وأخلاقيات مجتمعنا المصري".

جاء ذلك عقب ساعات من نشر نفس السينما خبرا بقرب موعد طرح الفيلم وفتح باب حجز التذاكر أمام الجمهور للاستمتاع بتجربة مشاهدة أحدث أعمال مارفل.

كشف تقرير لموقع هوليوود ريبورتر عن منع عرض فيلم أنجلينا جولي الجديد Eternals في دور العرض بالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

وعلم الموقع الفني الشهير من مصادر له، إن فيلم Eternals الذي كان مقررا طرحه في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي ومصر قوبل برفض كبير من قبل الرقابة المحلية للدول الثلاث.

طلبت الرقابة المحلية حذف وتعديلات العديد من مشاهد فيلم Eternals، وهو ما لم تكن ديزني أو مارفل على استعداد للقيام بها.