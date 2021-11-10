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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد منع عرضه في مصر.. Eternals خيبة أمل في مشوار مارفل السينمائي

أبطال فيلم Eternals
أبطال فيلم Eternals

مازال فيلم مارفل الجديد Eternals يسبب أزمات لا تنتهي بعد منع عرضه في مصر وإعلان العديد من السينمات سحبه من جداولها رغم طرحه في قوائم الحجز وكان مقرر بدء عرضه  في شباك الإيرادات اليوم. 

عرض فيلم Eternals في دور العرض الأمريكية يوم 5 نوفمبر الجاري، وحقق إيرادات بلغت حوالي 76 مليون دولار في البوكس أوفيس المحلي، فيما حقق على مستوى العالم حوالي 166 مليون دولار. 

وصف تقرير لموقع فاريتي حول إيرادات فيلم Eternals المحلية بأنها تعد "خيبة أمل" كبيرة لمارفل التي تلقى أفلامها رواجا كبيرا، وتحقق أرقام عالية في شباك الإيرادات. 

سجل Eternals واحد من أسوء الافتتاحيات السينمائية في تاريخ أفلام مارفل، رغم كتيبة أبطاله الكبيرة التي تضم على رأسها أنجلينا جولي وسلمى حايك وجيما تشان وريتشارد مادن وكيت هارينجتون. 

في الوقت نفسه لم يلق الفيلم الإقبال والصدى المناسب لدى الجمهور مثل غيره من أعمال مارفل التي حققت أرقام كبيرة في شباك التذاكر.

منع Eternals في مصر 

أعلنت إحدى السينمات الكبرى، منع فيلم ETERNALS من العرض قبل ساعات من طرحه في دور العرض المصرية.

تسبب فيلم ETERNALS في أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد منع عرضه في عدد من الدول العربية؛ بسبب احتوائه على مشاهد وأفكار تخالف قوانين الرقابة. 

وعللت دار السينما الشهيرة، في منشور لها على موقع فيسبوك عن الفيلم، قائلة "تم منع عرض فيلم ETERNALS من دور العرض لاختلافه مع قيم وأخلاقيات مجتمعنا المصري". 

جاء ذلك عقب ساعات من نشر نفس السينما خبرا بقرب موعد طرح الفيلم وفتح باب حجز التذاكر أمام الجمهور للاستمتاع بتجربة مشاهدة أحدث أعمال مارفل.

كشف تقرير لموقع هوليوود ريبورتر عن منع عرض فيلم أنجلينا جولي الجديد Eternals في دور العرض بالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر. 

وعلم الموقع الفني الشهير من مصادر له، إن فيلم Eternals الذي كان مقررا طرحه في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي ومصر قوبل برفض كبير من قبل الرقابة المحلية للدول الثلاث. 

طلبت الرقابة المحلية حذف وتعديلات العديد من مشاهد فيلم Eternals، وهو ما لم تكن ديزني أو مارفل على استعداد للقيام بها. 

ورغم الإعلان عن الحجز للفيلم في وقت سابق بإحدى السينمات الشهيرة في هذه الدول، إلا أنه أزيل من الأخبار، ولكنه مازال مدرجا ضمن قائمة الأفلام التي ستصدر قريبا في الإمارات. 

ترجح المصادر أن سبب منع الفيلم هو تقديمه لأول بطل خارق مثلي الجنس، ووجود علاقة بين زوجين من نفس النوع، في ظل غير قانونية المثلية الجنسية في عدد كبير من دول الخليج العربي.

وانتقدت النجمة العالمية أنجلينا جولي قرار دول خليجية بينها السعودية حظر فيلمها "الأبديون" (Eternals) بعدما كان من المقرر عرضه الخميس المقبل.

ونقل موقع "نيوز دوت كوم" عن جولي التي أدت دور البطولة في الفيلم "حزنها على الجمهور".

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