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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للمرة الثانية وبملابس جديدة.. أنجلينا جولي وابنتيها في العرض الخاص لفيلم Eternals بإيطاليا

أنجلينا جولي مع ابنتيها
أنجلينا جولي مع ابنتيها

حرصت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي على الظهور مع ابنتيها في العرض الخاص لفيلمها الجديد Eternals الذي أقيم في إيطاليا، بعد أيام من حضورهم معها في عرض لوس أنجلوس. 

رغم عدم اعتيادها على حضور أبنائها معها في المناسبات العامة، إلا أن أنجلينا جولي أصبحت تصطحب أبنائها كثيرا في أماكن مختلفة، كان آخرها تواجد 5 معها في العرض الأول للفيلم في أمريكا. 

عرض فيلم Eternals ضمن فعاليات مهرجان روما السينمائي الدولي مساء الأحد، وكان معها 2 من 6 أبناء تتشارك حضانتهم مع زوجها السابق الممثل الشهير براد بيت. 

ظهرت أنجلينا جولي بفستان فضي لامع من تصميم فيرساتشي، وانضمت إليها ابنتها شيلوه 15 عاما بفستان أسود قصير من نفس بيت الأزياء، فيما حرصت ابنتها الأكبر المتبناة زهارا 16 عاما على ارتداء فستان مستوحى من الأساطير اليونانية. 

اصطحبت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي أبنائها إلى العرض الخاص والأول لفيلم مارفل الجديد Eternals قبل طرحه رسميا في السينمات 5 نوفمبر المقبل، منذ حوالي أسبوع. 

أنجلينا جولي مع ابنتيها 

وحرصت أنجلينا جولي وأبناؤها على تقديم رسالة بيئية هامة من خلال ظهورهم جميعا بملابس معاد تدويرها، أبرزهم ابنتها المتبناة زهارا التي ارتدت فستانا ظهرت به والدتها سابقا في حفل الأوسكار 2014.

 وإلى جانب زهارا، ظل كل من مادوكس وفيفيان ونوكس وشيلوه برفقة والدتهم أنجلينا جولي التي مازالت تصارع في معركة الحضانة مع والدهم براد بيت. 

حضر العرض الخاص لفيلم Eternals جميع أبطال الفيلم منهم ريتشارد مادن وكيت هارينجتون وسلمى حايك والمخرجة كلوي تشاو، وقاموا بالتقاط الصور مع الجمهور الذي حرص على استقبالهم على السجادة الحمراء. 

ينطلق فيلم مارفل الجديد Eternals في دور العرض الإيطالية يوم الأربعاء 3 نوفمبر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يوم 5 نوفمبر.

تفاصيل فيلم Eternals

وطرحت مارفل فيديو دعائي لفيلم Eternals، ظهر فيه جميع أبطاله وعلى رأسهم أنجلينا جولي، الممثل ريتشارد مادين، كيت هارينجتون، سلمى حايك، جيما تشان، باري كيوجان.

وسيطرح فيلم Eternals فقط في السينمات العالمية ولن يعرض مبكرا على منصات العرض الإلكتروني أسوة بالعديد من الأفلام التي عرضت على المنصات بالتزامن مع دور العرض.

تعيش شخصيات Eternals على الأرض في الخفاء لسنوات طويلة، ولكن تقع مأساة غير متوقعة تجبرهم على الخروج من الظل ولم شملهم ضد أعداء البشرة الأقادم.

وحرص منتجو فيلم Eternals على إذاعة الفيديو الدعائي الأول له ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المنتهية حديثا التي أقيمت في طوكيو والتأكيد على أن الفيلم سيعرض في السينمات فقط. 

انجلينا جولى Eternals موعد طرح فيلم Eternals أبناء أنجلينا جولي براد بيت

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