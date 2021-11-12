رسميا.. البرازيل تتأهل لـ كأس العالم قطر 2022 عقب الفوز أمام كولومبيا

تأهل منتخب البرازيل رسميا إلى كأس العالم قطر 2022 عقب فوزه أمام كولومبيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "آرينا كورنثيانز"، بمدينة ساو باولو، في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أحرز لوكاس باكيتا نجم البرازيل هدف المنتخب في الدقيقة 72 من تمريرة لـ نيمار.

واحتل منتخب البرازيل صدارة جدول ترتيب التصفيات التي تضم 10 منتخبات برصيد 34 نقطة، بينما احتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني، فيما يتواجد منتخب كولومبيا في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ويعد منتخب البرازيل رابع منتخب يضمن تواجده في كأس العالم قطر 2022 بعد منتخبات: قطر ، وألمانيا والدنمارك.

وخاض منتخب البرازيل اللقاء بالتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - اليكس ساندرو.

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - باكيتا.

خط الهجوم: رافينيا - نيمار - جيسوس.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على منتخب الأرجنتين يوم 17 نوفمبر المقبل ،بينما يستضيف منتخب كولومبيا نظيره منتخب باراجواي في نفس اليوم.